Вокруг фильма "Мулан" новый скандал: в США требуют от главы Disney объяснить связи с Китаем

"Очевидное сотрудничество Диснея с официальными лицами Китайской Народной Республики (КНР), которые несут наибольшую ответственность за совершение злодеяний - или за сокрытие этих преступлений - вызывает глубокую тревогу", - написали сенаторы и представители-республиканцы в пятничном письме.

Они призвали Disney дать подробные объяснения.

Письмо было обнародовано Исполнительной комиссией Конгресса по Китаю (CECC), которая следит за соблюдением прав человека и верховенства закона и представляет ежегодный отчет президенту Дональду Трампу и Конгрессу.

Законодатели, в том числе бывший кандидат в президенты Марко Рубио, который является сопредседателем CECC, заявили, что информация о роли Пекина в притеснении уйгуров в Синьцзяне была широко распространена в СМИ до начала съемок "Мулан".

"Решение снимать части Мулана в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды дает молчаливое одобрение тем, кто совершает преступления, которые могут быть расценены, как геноцид", - сказано в письме.

Chairs send bipartisan letter to @Disney inquiring about the filming of #Mulan in #Xinjiang #Uyghur Autonomous Region (XUAR) and #Disney’s relationship with security and propaganda entities responsible for committing, or covering up, atrocities in the #XUAR. pic.twitter.com/ucKTc7o1LV

— China Commission (@CECCgov) September 11, 2020