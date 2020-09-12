Вокруг фильма "Мулан" новый скандал: в США требуют от главы Disney объяснить связи с Китаем

"Очевидное сотрудничество Диснея с официальными лицами Китайской Народной Республики (КНР), которые несут наибольшую ответственность за совершение злодеяний - или за сокрытие этих преступлений - вызывает глубокую тревогу", - написали сенаторы и представители-республиканцы в пятничном письме.
Они призвали Disney дать подробные объяснения.
Письмо было обнародовано Исполнительной комиссией Конгресса по Китаю (CECC), которая следит за соблюдением прав человека и верховенства закона и представляет ежегодный отчет президенту Дональду Трампу и Конгрессу.
Законодатели, в том числе бывший кандидат в президенты Марко Рубио, который является сопредседателем CECC, заявили, что информация о роли Пекина в притеснении уйгуров в Синьцзяне была широко распространена в СМИ до начала съемок "Мулан".
"Решение снимать части Мулана в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды дает молчаливое одобрение тем, кто совершает преступления, которые могут быть расценены, как геноцид", - сказано в письме.
Chairs send bipartisan letter to @Disney inquiring about the filming of #Mulan in #Xinjiang #Uyghur Autonomous Region (XUAR) and #Disney’s relationship with security and propaganda entities responsible for committing, or covering up, atrocities in the #XUAR. pic.twitter.com/ucKTc7o1LV
— China Commission (@CECCgov) September 11, 2020
Ремейк анимационного фильма Disney о женщине-воине древнего Китая за $ 200 млн вызвал споры из-за того, что он был частично снят в районе Синьцзян, где подавление Китаем этнических уйгуров и других мусульман неоднократно подвергалось критике со стороны правозащитных групп и правительств ряда стран, включая Соединенные Штаты.