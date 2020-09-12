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Вокруг фильма "Мулан" новый скандал: в США требуют от главы Disney объяснить связи с Китаем

Вокруг фильма "Мулан" новый скандал: в США требуют от главы Disney объяснить связи с Китаем
22:16 Сегодня Телеграф NBC Фото: Твиттер
Конгрессмены США призвали генерального директора Walt Disney Боба Чапека объяснить связь компании с представителями служб "безопасности и пропаганды" китайского региона Синьцзян во время производства боевого эпоса "Мулан".

"Очевидное сотрудничество Диснея с официальными лицами Китайской Народной Республики (КНР), которые несут наибольшую ответственность за совершение злодеяний - или за сокрытие этих преступлений - вызывает глубокую тревогу", - написали сенаторы и представители-республиканцы в пятничном письме.

Они призвали Disney дать подробные объяснения.

Письмо было обнародовано Исполнительной комиссией Конгресса по Китаю (CECC), которая следит за соблюдением прав человека и верховенства закона и представляет ежегодный отчет президенту Дональду Трампу и Конгрессу.

Законодатели, в том числе бывший кандидат в президенты Марко Рубио, который является сопредседателем CECC, заявили, что информация о роли Пекина в притеснении уйгуров в Синьцзяне была широко распространена в СМИ до начала съемок "Мулан".

"Решение снимать части Мулана в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды дает молчаливое одобрение тем, кто совершает преступления, которые могут быть расценены, как геноцид", - сказано в письме.

Исполнительница главной роли в фильме "Мулан" влипла в скандал из-за высказываний о Гонконге

Ремейк анимационного фильма Disney о женщине-воине древнего Китая за $ 200 млн вызвал споры из-за того, что он был частично снят в районе Синьцзян, где подавление Китаем этнических уйгуров и других мусульман неоднократно подвергалось критике со стороны правозащитных групп и правительств ряда стран, включая Соединенные Штаты.

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Все по теме:

Китай, Фильмы, Дисней, Уйгуры, Мулан.

Автор:

Телеграф
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