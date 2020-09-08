Исполнительница главной роли в фильме "Мулан" влипла в скандал из-за высказываний о Гонконге

В сети призывают бойкотировать фильм "Мулан" из-за высказываний исполнительницы главной роли.

Фильм "Мулан" от Disney стартовал в некоторых странах Азии 4 сентября, а в Китае показ картины начнётся 11 сентября. На фоне премьеры активисты в Гонконге, Таиланде и на Тайване призывают бойкотировать фильм, который также стартовал в стриминговом сервисе Disney+.

Так, активисты призывают не ходить на фильм, а в соцсетях активно продвигают тег BoycottMulan. Он связан с заявлениями Лю Ифэй, исполнительницы главной роли, в поддержку полиции Гонконга во время протестов в июне 2019 года.

Митинги тогда продолжались почти всё лето, и позже они переросли в столкновения с полицией и демонстрантами. В разгар беспорядков Лю Ифэй высказалась в поддержку полиции.

"Я поддерживаю полицию Гонконга, можете теперь набрасываться на меня. Это позор для Гонконга", - сказала Лю Ифэй

Заявление Ифэй сразу же раскритиковали активисты, которые ещё тогда, в 2019 году, начали призывать к бойкоту "Мулан" с её участием, однако с выходом фильма эти акции набрали ещё большие масштабы.

Об этом активно, помимо остальных, высказывается и Джошуа Вонг — известный гонконгский активист и лидер "Революции зонтиков".

"Поскольку Disney низко поклоняется Пекину, а Лю Ифэй открыто и гордо поддерживает полицейскую жестокость в Гонконге, я призываю всех, кто верит в права человека, бойкотировать "Мулан", - написал он в Twitter.

Из-за небольших размеров кинорынка Гонконга по сравнению с Китаем активисты искали поддержку извне, и вскоре к ним также присоединились жители Таиланда и Тайваня, которые выражают поддержку под общим тегом MilkTeaAlliance.