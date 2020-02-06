Вин Дизель допускает, что "Форсаж 10" "растянут" на два фильма

Новости культуры:Вин Дизель готов разделить "Форсаж 10" на две части.

Приключения Доминика Торетто и его команды, могут не закончиться с выходом фильма "Форсаж 10". По той простой причине, что сам десятый фильм имеет все шансы быть разделенным на две части.

Об этом рассказал Вин Дизель в разговоре с корреспондентами издания Total Film.

"Я начал планировать "Форсаж 10" еще до того, как мы начали снимать "Форсаж 9". Что-то в этом роде. Вселенная настолько масштабная и богата талантами и историями, что она просто обречена на появление спин-оффов, это неизбежно. Universal заслуживает этого хотя бы из-за того, как много они вложили в эту маленькую сагу, и было бы хорошо эти инвестиции вернуть. Ну, а для фанатов было бы неплохо, если бы первая и вторая часть "Форсажа 10" стали бы достойным завершением", - сказал он.

Представители студии пока не прокомментировали эту инициативу исполнителя титульной роли и одного из продюсеров франшизы.

Как известно, во время финальной игры Суперкубка по американскому футболу был представлен трейлер девятой серии. Сам фильм выйдет в прокат в мае 2020 года. Это означает,что студия Universal воспринимает его как полноценный летний блокбастер. Десятая часть ожидается еще через год.