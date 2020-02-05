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Среда, 05.02.2020
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Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"

Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"
12:07 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Съемки начнутся еще не так скоро, но ранее было официально объявлено, что премьера картины состоится 9 июля 2021 года.

Волна ностальгии не покидает Голливуд, так что любимые проекты из прошлого по-прежнему пользуются популярностью.

Как стало известно со слов президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, в будущем нас ждет еще один фильм о приключениях Индианы Джонса, причем эту роль вновь исполнит Харрисон Форд, тогда как Стивен Спилберг снова выступит в качестве режиссера и сопродюсера. Общаясь с прессой по ходу церемонии вручения наград BAFTA, Кеннеди сказала:

О, Харрисон Форд точно примет участие в этом фильме. Это будет не перезапуск, а продолжение истории, начатой в предыдущих частях. Рад ли Харрисон вернуться к образу Индианы Джонса? Определенно. Он ждет этого с нетерпением. Нет сомнений, что это случится.

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Работа над сценарием фильма уже ведется. Когда мы получим тот вариант, который хотим, мы будем готовы начать производство.

Ранее ходили слухи, что роль главного героя франшизы должна отойти более молодому актеру, но комментарии Кеннеди положат конец этим спекуляциям, по крайней мере на ближайшее время.

Предстоящий фильм станет уже пятым из серии об Индиане Джонсе.

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Фильмы, Кино, Харрисон Форд, Актер, Знаменитость, Смотреть, Индианы Джонса, Индиана Джонса.
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