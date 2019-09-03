Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости: новые фото со съемок "Форсажа 9"

На днях актер Вин Дизель сообщил поклонникам, что полпути к созданию фильма уже пройдено, и поделился видеороликом со съемочной площадки. А Шарлиз Терон показала, в каком образе ее героиня предстанет в девятой части франшизы.
"Мы снимаем уже 10 недель, а за моей спиной уникальная роскошная европейская вечеринка с девушками. И знаете что? Такого вы еще не видели", - заверил Дизель подписчиков, показав скопление женщин в белых нарядах.
Его коллега Тайриз Гибсон в комментариях к посту высказал свое недовольство тем, что команда приступила к самому интересному, когда он решил уехать из города.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Возможно, назло исполнителю роли Доминика Торетто Гибсон активно поддержал новый пост Шарлиз Терон. Актриса, которая в прошлой части сыграла кибертеррористку Сайфер, опубликовала два фото, на одном из которых показала свою новую стрижку.
"Она вернулась!" - написала Шарлиз в описании к снимку. Длинные светлые дреды уступили место стрижке под горшок. Будут ли значить изменения в имидже перемены в самой героине, станет известно позже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, кроме Терон, в фильм вернутся Хелен Миррен, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Лукас Блэк, Натали Эммануэль и другие.
На украинские экраны "Форсаж 9" планируется выпустить 22 мая 2020 года.