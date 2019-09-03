Скачать
Вторник, 03.09.2019
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Зеленский обратился к депутатам перед снятием неприкосновенности (Видео)
Зеленский обратился к депутатам перед снятием неприкосновенности (Видео)
Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором
Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга

Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости: новые фото со съемок "Форсажа 9"

Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости: новые фото со съемок "Форсажа 9"
12:37 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Кажется, что в "Форсаже" было уже все, и героям остается лишь вылететь в открытый космос.

На днях актер Вин Дизель сообщил поклонникам, что полпути к созданию фильма уже пройдено, и поделился видеороликом со съемочной площадки. А Шарлиз Терон показала, в каком образе ее героиня предстанет в девятой части франшизы.

"Мы снимаем уже 10 недель, а за моей спиной уникальная роскошная европейская вечеринка с девушками. И знаете что? Такого вы еще не видели", - заверил Дизель подписчиков, показав скопление женщин в белых нарядах.

Его коллега Тайриз Гибсон в комментариях к посту высказал свое недовольство тем, что команда приступила к самому интересному, когда он решил уехать из города.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Half way through production... all love. #Fast92020

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

Возможно, назло исполнителю роли Доминика Торетто Гибсон активно поддержал новый пост Шарлиз Терон. Актриса, которая в прошлой части сыграла кибертеррористку Сайфер, опубликовала два фото, на одном из которых показала свою новую стрижку.

Когда речь заходит о "Форсаже", возможно все: герой Пола Уокера может вернуться

"Она вернулась!" - написала Шарлиз в описании к снимку. Длинные светлые дреды уступили место стрижке под горшок. Будут ли значить изменения в имидже перемены в самой героине, станет известно позже.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

She’s baaaaack #Fast9

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

Напомним, кроме Терон, в фильм вернутся Хелен Миррен, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Лукас Блэк, Натали Эммануэль и другие.

На украинские экраны "Форсаж 9" планируется выпустить 22 мая 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шарлиз Терон, Форсаж, Видео, Вин Дизель, Фото, "Форсаж 9", Фото со съемок, Тайриз Гибсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
03 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
04 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
05 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Слуга народа&quot; внесла закон о защите прав потребителей финуслуг
"Слуга народа" внесла закон о защите прав потребителей финуслуг
Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину
Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину
Разумков объявил новых депутатов, вошедших в ВР
Разумков объявил новых депутатов, вошедших в ВР
&quot;Я всегда буду рядом&quot;: Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
"Я всегда буду рядом": Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь