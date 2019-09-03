Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости: новые фото со съемок "Форсажа 9"

Новости культуры:Кажется, что в "Форсаже" было уже все, и героям остается лишь вылететь в открытый космос.

На днях актер Вин Дизель сообщил поклонникам, что полпути к созданию фильма уже пройдено, и поделился видеороликом со съемочной площадки. А Шарлиз Терон показала, в каком образе ее героиня предстанет в девятой части франшизы.

"Мы снимаем уже 10 недель, а за моей спиной уникальная роскошная европейская вечеринка с девушками. И знаете что? Такого вы еще не видели", - заверил Дизель подписчиков, показав скопление женщин в белых нарядах.

Его коллега Тайриз Гибсон в комментариях к посту высказал свое недовольство тем, что команда приступила к самому интересному, когда он решил уехать из города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Half way through production... all love. #Fast92020 Публикация от Vin Diesel (@vindiesel) 31 Авг 2019 в 12:42 PDT

Возможно, назло исполнителю роли Доминика Торетто Гибсон активно поддержал новый пост Шарлиз Терон. Актриса, которая в прошлой части сыграла кибертеррористку Сайфер, опубликовала два фото, на одном из которых показала свою новую стрижку.

"Она вернулась!" - написала Шарлиз в описании к снимку. Длинные светлые дреды уступили место стрижке под горшок. Будут ли значить изменения в имидже перемены в самой героине, станет известно позже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram She’s baaaaack #Fast9 Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 2 Сен 2019 в 6:28 PDT

Напомним, кроме Терон, в фильм вернутся Хелен Миррен, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Лукас Блэк, Натали Эммануэль и другие.

На украинские экраны "Форсаж 9" планируется выпустить 22 мая 2020 года.