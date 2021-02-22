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Как полюбить себя: Даша Астафьева ответила на важный вопрос

Как полюбить себя: Даша Астафьева ответила на важный вопрос
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram Даши Астафьевой

Известная певица, секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева известна своими откровенными заявлениями о сексуальности и участием в пикантных фотосессиях. Чувственная 35-летняя модель очень любит себя и не собирается это скрывать, а жизненный опыт позволяет ей делится со своими поклонниками важными советами по уходу за собой, умению радоваться жизни во всех ее проявлениях и не бояться делать ошибки.

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На самый главный вопрос, который касается абсолютно всех людей на этой планете - как полюбить себя, певица ответила развернутым постом на своей странице в Инстаграме.

"Для начала, давайте смело обозначим это качество - талантом. Я не встречала ни одного человека, который с появления на свет любил бы себя. Задумайтесь. Уверяю, вы тоже!", - пишет Даша.

Даша Астафьева

Фото: Инстаграм Даши Астафьевой

По словам звезды, обнаружить талант - это еще пол дела. Его нужно обязательно закреплять ежедневными ритуалами.

"Наступает момент, когда надо остановиться. И дать усилие своему существу перезапуститься: начать засыпать и просыпаться раньше, учиться делать хоть минимальную зарядку, и полезные физические нагрузки, ежедневно брать интервью на тему "зачем ты мне" у всего, что вы впускаете в себя и производите на свет, начиная от воды/еды/косметики, продолжая занятиями и увлечениями и заканчивая людьми. Хорошо было бы людьми начать, но, в моем случае, я этим заканчиваю, так как это уже давно не острый вопрос. Рядом со мной и вокруг меня только достойные", - советует Астафьева.

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Также важно не забывать оставаться наедине с собой, а если не можете быть долго в одиночестве [самое популярное оправдание], тогда нужно учиться быть интересными сами себе, слушать, смотреть, читать старое и новое: "Важное, то, что заполнит каждый свободный пробел в вашей истории".

Певица составила список полезных увлечений, которые можно взять на заметку:

"Знакомьтесь с миром. Ставьте цели путешествовать и узнавать культуру всего, что вокруг. Анализируйте. Учитесь новому и неизвестному":

  • Стоять на голове
  • Готовить вкусный завтрак
  • Уметь промолчать в нужный момент
  • Разбираться в авто
  • Знать столицы [оказывается для многих это все ещё неизведанное поле]
  • Языки

Как полюбить себя

Фото: Инстаграм Даши Астафьевой

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе, Днепропетровская область. После окончания школы девушка поступила на режиссерский факультет Днепропетровского театрального колледжа. Переехав в Киев, Дарья познакомилась с продюсером Юрием Никитиным, а в 2008 году стала одной из участниц группы Nikita, в которой выступала с певицей Юлией Кавтарадзе.

NIKITA

Фото: Википедия - Юлия Кавтарадзе и Дарья Астафьева

В апреле 2006 Астафьева стала playmate (модель, представленная на развороте журнала Playboy - ред.) месяца украинского издания Playboy, а уже в следующем 2007 году она выиграла титул "девушки года".

Даша Астафьева, Хью Хефнер и близняшки Кристина и Карисса Шеннон

Фото: Википедия - Даша Астафьева, Хью Хефнер и близняшки Кристина и Карисса Шеннон на вечеринке, посвященной юбилейном выпуске журнала Playboy

Ранее сообщалось, что певица и модель Даша Астафьева провела незабываемый отдых в Доминикане.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Даша Астафьева, Любовь, Психология.
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