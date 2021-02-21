"Ой, такие красивые": Фреймут поделилась редким фото со своим мужем

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками совместным фото со своим мужем Владимиром Локотко, который является генеральным директором "Нового канала".

Снимок появился на официальной странице в Инстаграме Фреймут.

Кадр, на котором пара позирует на фоне заснеженных гор, телеведущая не стала подписывать, оставив лишь маленькое сердечко.

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Позитивные комментарии от поклонников Ольги посыпались моментально.

Отметим, что украинская телеведущая очень редко публикует фото со своим супругом, за которого она вышла замуж 25 апреля 2017 года. У пары двое совместных детей: в 2016 году родился сын Валерий, а в 2017 - дочь Евдокия. От предыдущих отношений с неким британцем Нилом у Фреймут есть дочь Злата (2006).

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21 ноября прошлого года Владимир Локотко отпраздновал 44-летие. В честь этого события телеведущая приготовила красивый праздничный торт с человечком на верхушке.

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Ранее телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками списком любимой литературы для развития личности.