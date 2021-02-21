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"Ой, такие красивые": Фреймут поделилась редким фото со своим мужем

"Ой, такие красивые": Фреймут поделилась редким фото со своим мужем
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Фреймут

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками совместным фото со своим мужем Владимиром Локотко, который является генеральным директором "Нового канала".

Снимок появился на официальной странице в Инстаграме Фреймут.

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Кадр, на котором пара позирует на фоне заснеженных гор, телеведущая не стала подписывать, оставив лишь маленькое сердечко.

 
 
 
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Позитивные комментарии от поклонников Ольги посыпались моментально.

Отметим, что украинская телеведущая очень редко публикует фото со своим супругом, за которого она вышла замуж 25 апреля 2017 года. У пары двое совместных детей: в 2016 году родился сын Валерий, а в 2017 - дочь Евдокия. От предыдущих отношений с неким британцем Нилом у Фреймут есть дочь Злата (2006).

 
 
 
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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

21 ноября прошлого года Владимир Локотко отпраздновал 44-летие. В честь этого события телеведущая приготовила красивый праздничный торт с человечком на верхушке.

 
 
 
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Ранее телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками списком любимой литературы для развития личности.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,082

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Ольга Фреймут, Владимир Локотко.
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