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Литература для развития личности: топ-5 книг от Ольги Фреймут

Литература для развития личности: топ-5 книг от Ольги Фреймут
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Украинская телеведущая Ольга Фреймут часто делится со своими подписчиками в Инстаграме различными правилами этикета, правилами поведения, да и просто кадрами из жизни.

27 января на ее страничке в соцсети появился новый пост, в котором ведущая опубликовала подборку книг, сформировавшие ее как личность. Также, Оля коротко описала каждую из них, чтобы было понятнее о чем они.

Топ-5 знаковых книг от Ольги Фреймут:

  • Айн Рэнд – "Источник" - книга о силе профессионализма, пользе эгоизма и искусстве быть исключительным.

  • Oprah Winfrey – What I Know for Sure - книга об искусстве жить счастливо, о призвании, о том, как понять свою миссию и идти своим путем.

  • Грег МакКеон – "Эссенциализм. Путь к простоте" - книга, которая поможет правильно распределить приоритеты в жизни.

  • "Катехизм" - книга мудрости и силы, которая учит искать суть между строками и символически мыслить.

  • Симона де Бовуар – "Сломленная" - книга о привилегиях быть женщиной.

 
 
 
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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Ранее, "Телеграф" писал о том, что украинский ПЕН-клуб опубликовал список лучших украинских книг 2020-ого года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

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Литература, Ольга Фреймут.
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