От братьев Капрановых до Малковича: названы лучшие украинские книги 2020 года: список

2020 года был непростым для украинской книжной отрасли. Из-за пандемии был отменен "Книжный Арсенал", BookForum перевели в онлайн-формат, не состоялось также десятки других фестивалей, презентаций и встреч с писателями.

Члены Украинского ПЕН предлагает ознакомиться со списком лучших украинских книг 2020-ого года, как для специалистов, и для обычных читателей. В этом списке 176 книг, которые создали украинские писатели, издатели, переводчики, иллюстраторы, журналисты, составители и редакторы.

Украинская проза

Пузик Валерий. "Я бачив його живим, мертвим і знову живим" (Видавництво Старого Лева)

Павлюк Илларион. "Я бачу, вас цікавить пітьма" (Видавництво Старого Лева)

Осока Сергей. "Три лини для Марії" (Видавництво Старого Лева)

Украинская поэзия

Костенко Лина. "І знову пролог/Und wieder Prolog". Паралельний переклад німецькою — Алоїз Вольдан (ВНТЛ-Класика)

Зарубежная литература

Скринька з червоного дерева: Єврейська проза Східної Європи другої половини ХІХ — ХХ століть / Переводчики: Д. Вейцель, Т. Возняк, О. Гер, Р. Гехтман, М. Зеров, А. Ирванець, Ю. Прохасько, К. Синченко, Н. Скуратовская, О. Уралова, О. Щерба, М. Яковина (Дух і Літера)

Мандельштам Осип. Поезія і проза, двотомник / Несколько десятков переводчиков (Дух і Літера)

Канюк Йорам. "Рік 1948"/Перевод Анны Некрасовой (Дух і Літера)

Грохоля Катажина. "Ґ'юстоне, у нас проблеми"/ Перевод Наталии Сняданко (Видавництво Старого Лева)

Баррон Роберт Эммет. "Католицизм. Мандрівка до серця віри" (Свічадо)

Берджер Джон. "Як ми бачимо"/ Перевод Ярославы Стрихи (IST Publishing)

Бовуа Даниэль. "Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793−1914 рр." / Перевод Зои Борисюк (Кліо)

Эстбю Ульва, Эстбю Гильде. "Углиб за морським коником. Книжка про пам’ять, яка запам’ятається"/ Перевод Софии Волковецкой (Pabulum)

Гауден Гжегож. "Львів: кінець ілюзій"/ Перевод Андрея Павлишина (Човен)

Джадт Тони. "Після війни. Історія Європи від 1945 року"/Перевод Екатерины Зарембо (Наш формат)

Клевеман Лутц. "Львів — забутий центр Європи"/Перевод Игоря Андрущенко (Права людини)

Леухина Анастасия. "Зовсім не страшна книга. Про життя, смерть і все, що поміж ними" (Дух і Літера)

Николишин Александр. "Домалювати дракону зіниці. Історія Китаю у 50 фразеологізмах" (Смолоскип)

Озерная Дарка. "Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я" (Yakaboo Publishing)

Плохий Сергей. "Забуті покидьки Східного фронту"/ Перевод Надежды Коваль (Клуб Сімейного Дозвілля)

Пол Памела, Руссо Мария. "Як виховати читача"/ Перевод Александра Стукало (ArtHuss)

Поллак Мартин. "Жінка без гробівця. Розповідь про мою тітку"/ Перевод Наталии Сняданко (Видавництво Старого Лева)

Померанцев Питер. "Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності"/ Перевод Оксаны Форостины (Yakaboo Publishing)

Снайдер Тимоти. "Наша недуга. Уроки свободи з лікарняного щоденника"/ Перевод Павла Грицака (Човен)

Снайдер Тимоти. "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка"/ Перевод Галины Герасим (Човен)

Стяжкина Елена. "Рокада: чотири нариси з історії Другої Світової" (Дух і Літера)

Супрун Ульяна. "Мочи манту" (Arc.UA)