От братьев Капрановых до Малковича: названы лучшие украинские книги 2020 года: список

2020 года был непростым для украинской книжной отрасли. Из-за пандемии был отменен "Книжный Арсенал", BookForum перевели в онлайн-формат, не состоялось также десятки других фестивалей, презентаций и встреч с писателями.
Члены Украинского ПЕН предлагает ознакомиться со списком лучших украинских книг 2020-ого года, как для специалистов, и для обычных читателей. В этом списке 176 книг, которые создали украинские писатели, издатели, переводчики, иллюстраторы, журналисты, составители и редакторы.
Украинская проза
Андрухович София. "Амадока" (Видавництво Старого Лева)
Андрухович Юрий. "Радіо Ніч" (Meridian Czernowitz)
Байдак Иван. "Непомітні" (Vivat)
Бату Дорж. "Моцарт 2.0" (Видавництво Старого Лева)
Беспалов Максим. "Східний Вал" (Темпора)
Ильченко Олесь. "Порт Житана" (Meridian Czernowitz)
Братья Капрановы. "Рута" (Нора-Друк/Зелений пес)
Гримич Марина. "Юра" (Нора-Друк)
Коломийчук Богдан. "Експрес до Ґаліції" (Видавництво Старого Лева)
Курков Андрей. Винничук Юрий. "Ключі Марії" (Фоліо)
Любка Андрей. "МУР" (Meridian Czernowitz)
Назаренко Владимир. "Акупунктурний зв’язок" (Піраміда)
Осока Сергей. "Три лини для Марії" (Видавництво Старого Лева)
Павлюк Илларион. "Я бачу, вас цікавить пітьма" (Видавництво Старого Лева)
Процюк Степан. "Пальці поміж піском" (Наш Формат)
Пузик Валерий. "Я бачив його живим, мертвим і знову живим" (Видавництво Старого Лева)
SAIGON Сергей Сергеевич. "Юпак" (Білка)
Санченко Антон. "Круз та Лис" (Комора)
Фукс Ксения. "12 сезонів жінки" (Видавництво 21)
Яценко Петро. "Магнетизм" (Видавництво Старого Лева)
Украинская поэзия
Астафьев Александр. "Вибрані поезії" (Піраміда)
Гаряев Владимир. "Метафізичний реквієм" (Meridian Czernowitz)
Герасимьюк Елена. "Тюремна пісня" (Люта справа)
Гладун Дарина. "Із тіні красивих червоних хлопчиків" (Парадигма)
Жадан Сергей. "Список кораблів" (Meridian Czernowitz)
Жаржайло Михаил. "Неприпустимі символи" (kntxt)
Кияновськая Марианна. "Живі перетворення" (Дух і Літера)
Костенко Лина. "І знову пролог/Und wieder Prolog". Паралельний переклад німецькою — Алоїз Вольдан (ВНТЛ-Класика)
Крюгер Вано. "Цебер без дна" (Люта справа)
Лишега Олег. "Розлоге дерево" (Піраміда)
Малигон Анна. "Розарій" (Видавництво Старого Лева)
Малкович Иван. "Яксунині береги" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
Ралко Влада. "Рот і хрест" (Art Huss)
Шувалова Ирина. "Каміньсадліс" (Видавництво Старого Лева)
Зарубежная литература
Алкифрон. Листи Гетер; Теофраст. Характери/Перевод Дзвинки Коваль (Апріорі)
Аппельфельд Агарон. "Квіти пітьми"/ Перевод Виктора Радуцкого та Оксани Пендерецької (Видавництво 21)
Бйорнстад Кетиль. "Ріка"/Перевод Наталки Иваничук (Видавництво Старого Лева)
Войнович Горан. "Югославія, моя Батьківщина"/ Перевод Екатерины Калитко (Видавництво Старого Лева)
Гаусгофер Марлен. "За стіною"/Перевод Наталии Иваничук (Видавництво Старого Лева)
Хеменгуэй Эрнест. "Острови поміж течій"/Перевод Анны Вовченко (Видавництво Старого Лева)
Грабал Богумил. "Занадто гучна самотність"/Перевод Ирины Забияки (Комора)
Гавялис Ричардас. "Вільнюський покер"/Перевод Владислава Журби (Видавництво Старого Лева)
Грохоля Катажина. "Ґ'юстоне, у нас проблеми"/ Перевод Наталии Сняданко (Видавництво Старого Лева)
Ейтс Вильям Батлер. "Таємна троянда"/Перевод Елены О’Лир (Астролябія)
Ергович Миленко. "Вілімовський"/Перевод Ирины Марковой (Комора)
Зингер Исаак Башевис Раб. "Шоша"/ Перевод Ярославы Стрихи (Дух і Літера)
Зебальд Винфрид Георг. "Аустерліц"/ Перевод Романа Осадчука (Komubook)
Знамениті оповідки з діянь римських / Перевод Ростислава Паранько (Апріорі)
Ишигуро Кадзуо. "Художник хиткого світу"/ Перевод Татьяны Савчинской (Видавництво Старого Лева)
Канюк Йорам. "Рік 1948"/Перевод Анны Некрасовой (Дух і Літера)
Клавдий Элиан. "Строкаті історії"/Перевод Дзвинки Коваль (Апріорі)
Мандельштам Осип. Поезія і проза, двотомник / Несколько десятков переводчиков (Дух і Літера)
Матье Николя. "Діти їхні" / Перевод Ирины Славинской (Видавництво Старого Лева)
Скринька з червоного дерева: Єврейська проза Східної Європи другої половини ХІХ — ХХ століть / Переводчики: Д. Вейцель, Т. Возняк, О. Гер, Р. Гехтман, М. Зеров, А. Ирванець, Ю. Прохасько, К. Синченко, Н. Скуратовская, О. Уралова, О. Щерба, М. Яковина (Дух і Літера)
Старша Едда / Перевод Виталия Кривоноса (Видавництво Жупанського)
Твардох Щепан. "Король"/ Перевод Остапа Украинца (Фабула)
Токарчук Ольга. "Химерні оповідання" / Перевод Виктора Дмитрука (Темпора)
Угрешич Дубравка. "Музей безумовної капітуляції"/Перевод Андрея Любки (Видавнитво 21)
Шабловский Витольд. "Як нагодувати диктатора"/ Перевод Андрея Бондаря (Видавництво Старого Лева)
Шаю Поль дю. "Вікінг Івар"/Перевод Ивана Синепалова (Пропала грамота)
Баррон Роберт Эммет. "Католицизм. Мандрівка до серця віри" (Свічадо)
Берджер Джон. "Як ми бачимо"/ Перевод Ярославы Стрихи (IST Publishing)
Бовуа Даниэль. "Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793−1914 рр." / Перевод Зои Борисюк (Кліо)
Эстбю Ульва, Эстбю Гильде. "Углиб за морським коником. Книжка про пам’ять, яка запам’ятається"/ Перевод Софии Волковецкой (Pabulum)
Гауден Гжегож. "Львів: кінець ілюзій"/ Перевод Андрея Павлишина (Човен)
Джадт Тони. "Після війни. Історія Європи від 1945 року"/Перевод Екатерины Зарембо (Наш формат)
Клевеман Лутц. "Львів — забутий центр Європи"/Перевод Игоря Андрущенко (Права людини)
Леухина Анастасия. "Зовсім не страшна книга. Про життя, смерть і все, що поміж ними" (Дух і Літера)
Николишин Александр. "Домалювати дракону зіниці. Історія Китаю у 50 фразеологізмах" (Смолоскип)
Озерная Дарка. "Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я" (Yakaboo Publishing)
Плохий Сергей. "Забуті покидьки Східного фронту"/ Перевод Надежды Коваль (Клуб Сімейного Дозвілля)
Пол Памела, Руссо Мария. "Як виховати читача"/ Перевод Александра Стукало (ArtHuss)
Поллак Мартин. "Жінка без гробівця. Розповідь про мою тітку"/ Перевод Наталии Сняданко (Видавництво Старого Лева)
Померанцев Питер. "Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності"/ Перевод Оксаны Форостины (Yakaboo Publishing)
Снайдер Тимоти. "Наша недуга. Уроки свободи з лікарняного щоденника"/ Перевод Павла Грицака (Човен)
Снайдер Тимоти. "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка"/ Перевод Галины Герасим (Човен)
Стяжкина Елена. "Рокада: чотири нариси з історії Другої Світової" (Дух і Літера)
Супрун Ульяна. "Мочи манту" (Arc.UA)
Честертон Гилберт Кит. "Вічна людина"/ Перевод Остапа Гладкого (Свічадо)
Также ПЕН дополнил список изданиями для детей и подростков. С полным перечнем лучших украинских книг 2020-ого года вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.
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