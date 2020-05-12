"Книжный арсенал" в этом году не состоится

Новости культуры:Юбилейный "Книжный арсенал" перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Организаторы Х фестиваля "Книжный арсенал" приняли решение не проводить его в этом году и перенести на 2021 год. Решение связано с пандемией коронавируса и введением карантинных ограничений в Украине и мире, сообщает "Мыстецький арсенал".

Юбилейный "Книжный арсенал" состоится 26-30 мая 2021 года.

Вместе с тем, с 19 мая по 10 июня этого года состоится дистанционная профессиональная программа "Книжного арсенала", направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечения иностранных литературных агентов к переводу украинских книг.

В онлайн-программе "Литература на экспорт" предусмотрены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами книжного дела и украинскими издателями, серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинском книжном рынке, грантовых программах для переводов на иностранные языки украинских книг, запланирован ряд переговоров украинских и зарубежных издателей.

Также в этом году состоятся Конкурс на лучший книжный дизайн и Подростковый конкурс "Антитвір".

Ранее организаторы приняли решение перенести "Книжный арсенал" на другие даты, в августе.