"Книжный Арсенал 2020": фестиваль переносится

Новости культуры:Организаторы книжного фестиваля вынуждены были пойти на такие меры из-за коронавируса.

Художественный арсенал решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на конец августа 2020 года. Причиной стало стремительное распространение вируса Covid-19 в мире и Украине. Событие предварительно должно было состояться 20-24 мая в Киеве.

Наша команда верит, что "Книжный Арсенал" нужен нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому мы продолжаем работу над подготовкой фестиваля, - заявила координатор фестиваля Юлия Козловец на официальном сайте события.

Известно, что организаторы литературного события верили, что оно все же состоится, ведь карантин в Украине был введен до 3 апреля. Но согласно новому указу правительства, карантин продлили до 24 апреля, поэтому существовал риск отмены фестиваля. Стоит добавить, что "Книжный Арсенал" является международным событием, которое ежегодно посещает более 55 тысяч посетителей, писателей и иностранцев.

"Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем меняться вместе с ней", – добавила Юлия Козловец. Что касается участников, которые уже подали заявки на участие в фестивале, организаторы обещают с ними связаться и согласовать ход работы.