Скачать
Четверг, 26.03.2020
Коронавирус в Киеве - количество больных увеличилось
Коронавирус в Киеве - количество больных увеличилось
День Национальной гвардии: Какой праздник сегодня отмечают в Украине (Фото)
День Национальной гвардии: Какой праздник сегодня отмечают в Украине (Фото)
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

"Книжный Арсенал 2020": фестиваль переносится

"Книжный Арсенал 2020": фестиваль переносится
14:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Организаторы книжного фестиваля вынуждены были пойти на такие меры из-за коронавируса.

Художественный арсенал решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на конец августа 2020 года. Причиной стало стремительное распространение вируса Covid-19 в мире и Украине. Событие предварительно должно было состояться 20-24 мая в Киеве.

Наша команда верит, что "Книжный Арсенал" нужен нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому мы продолжаем работу над подготовкой фестиваля, - заявила координатор фестиваля Юлия Козловец на официальном сайте события.

Известно, что организаторы литературного события верили, что оно все же состоится, ведь карантин в Украине был введен до 3 апреля. Но согласно новому указу правительства, карантин продлили до 24 апреля, поэтому существовал риск отмены фестиваля. Стоит добавить, что "Книжный Арсенал" является международным событием, которое ежегодно посещает более 55 тысяч посетителей, писателей и иностранцев.

"Книжный Арсенал 2020": заявлено рекордное количество заявок

"Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем меняться вместе с ней", – добавила Юлия Козловец. Что касается участников, которые уже подали заявки на участие в фестивале, организаторы обещают с ними связаться и согласовать ход работы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Книжный Арсенал, книжный фестиваль, Книжный Арсенал 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
05 Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики
Какого числа православная и католическая Пасха 2020
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь