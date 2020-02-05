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"Книжный Арсенал 2020": заявлено рекордное количество заявок

"Книжный Арсенал 2020": заявлено рекордное количество заявок
16:08 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры:217 издательств, организаций и культурных институтов хотят посетить ежегодную книжную выставку-ярмарку.

Организаторы "Книжного Арсенала" заявили о том, что в этом году они получили рекордное количество заявок на участие. Поучаствовать в выставке-ярмарке хотят 217 издательств, организаций и культурных институтов и 69 иллюстраторов. В программу вошло 584 предложения, в том числе от независимых заявителей из-за границы.

"Мы начали обрабатывать заявки и в конце февраля объявим результаты. Все заявители получат от нас сообщение. Меня невероятно радует, что с каждым годом количество заявок увеличивается - это говорит о росте книжного рынка и его способности", - заявила директор ярмарочной части "Книжного Арсенала" Вера Кружилина.

Фестиваль пройдет 20-24 мая. Темой юбилейного "Книжного Арсенала" стала "оптимисты скептики", ее куратором избрали литературоведа Ростислава Семкива.

Книжный Арсенал будет состоять из следующих программ:

- Писательская программа, куратор Сергей Жадан.

- Программа по профессиональному развитию, куратор Оксана Хмелевская.

- Украинская программа, координатор Таня Родионова.

- Международная программа, куратор Оксана Щур.

- Детская программа, куратор Юлия Козловец.

- Программа по книжному дизайну, куратор Ольга Жук.

- Музыкальная программа, куратор Любовь Морозова.

- Специальная программа Ирины Славинской.

- Художественные проекты, координатор Соломия Савчук.

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Другие составляющие фестиваля:

- Конкурс "Лучший книжный дизайн".

- Специальные программы и проекты по философии, фантастике, научно-популярной и музейной книге, графической прозе, кулинарным книгам.

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Выставка, Ярмарка, Книжный Арсенал, Книжная армарка, Вера Кружилина.
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