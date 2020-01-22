"ЛитАкцент года - 2019": победители премии

Новости культуры:21 января, состоялась церемония награждения победителей премии "ЛитАкцент года - 2019"

Вчера вечером, 21 января, состоялась церемония награждения победителей премии "ЛитАкцент года - 2019". Об этом сообщается на сайте издания.

В номинации "Проза" награду получила Гаська Шиян за роман "За спиной".

В номинации "Поэзия" победила Екатерина Калитко со сборником "Никто нас здесь не знает, и мы никого".

В категории "Литературоведение, эссеистика и художественный репортаж" победительницей стала Диана Клочко за книгу "65 украинских шедевров. Признанные и неявные".

Специальные награды получили Ия Кива за сборник "Первая страница зимы" и Тамара Гориха Зерня за роман "Дочка".

"Золотой пузырь" как самое большое разочарование года в этот раз не присуждали.

"Все книги, которые вышли в этом году в Украине на украинском языке, - замечательные", - прокомментировала решение главный редактор "ЛитАкцента" Ирина Троскот.

В составе жюри премии были Богдана Романцова, Роксоляна Свято, Ростислав Семкив, Ярослава Стриха, Татьяна Трофименко.