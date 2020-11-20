Букеровская премия 2020: награду получил Дуглас Стюарт за роман "Шугги Бейн"

19 ноября в Лондоне состоялась церемония награждения лауреатов Букеровской премии 2020. Чтобы не поддавать опасности участников премии, награждения проводили в онлайн-формате.

Букеровская премия - одна из самых престижных литературных наград мира.

Букеровскую премию в 2020 году получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за роман «Шугги Бейн». Он получил приз, дизайнерское издание своей книги и еще 2500 фунтов стерлингов за попадание в шорт-лист.

Литературные критики пророчат роману «Шугги Бейн» блестящее будущее. Маргарет Басби считает, что произведению суждено стать классикой.

Душераздирающую историю автор посвятил своей матери, которая боролась с алко-зависимостью. Роман рассказывает о сумасшедшей любви между мамой, которая страдает от алкогольной зависимости из-за тяжелых жизненных обстоятельств, и ее младшим сыном. Видимо образ главной героини Дуглас списал с матери.

Отметим, что в онлайн-церемонии приняли участие герцогиня Корнуолльская, экс-президент Обама и прошлые лауреаты Букеровской премии: Кадзуо Исигуро, Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.

Ранее, "Телеграф" писал, что Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу.