Сатирическая сказка о чудовище: Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу

Во вторник, 10 ноября, печатью вышла новая книга для детей Джоан Роулинг – Икабог. Отметим, что во время карантина автор публиковала части сборника онлайн.

Книга Икабог - детская сатирическая сказка о стране Корнукопия, в которой правит король Фред Бесстрашный. А сам Икабог — это чудище, которое живет на болотах страны, которым пугают детей. Пока Икабога не заметили жители, никто не верил в его существование. Это открытие и нарушило мирную жизнь в Корнукопии.

Книга вышла объемом в 280 страниц с особенными иллюстрациями, которые специально написали 34 юных художника из разных уголков мира. Был устроен конкурс, и из 18 тыс., отправленных на конкурс рисунков, выбрали изображения для книги. Художники, победившие в конкурсе, в награду получили книгу с автографом Джоан Роулинг.

Отметим, что сборник историй Икабог - первая за 13 лет детская книга Роулинг, после серии о волшебнике Гарри Поттере.

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