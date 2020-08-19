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Книжная ярмарка "Форум издателей во Львове" в 2020 году отменена

Книжная ярмарка "Форум издателей во Львове" в 2020 году отменена
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com
В связи с коронавирусом книжную ярмарку "Форум видавців у Львові" отменили. Зато с 16 по 20 сентября в онлайн-формате состоится литературный фестиваль 27 Львовский международный BookForum.

Об отмене Книжного форума организаторы сообщили на официальном сайте литературного фестиваля. Поскольку распространение коронавирусной болезни и длительный карантин вызвали экономический кризис, то пришлось переходить в онлайн-режим. Большие издательства не согласились принять участие в ярмарке по новым правилам и ее отменили.

Организаторы отметили, что отказ крупных издательств от участия в ярмарке делает ее неэффективной и нецелесообразной для большинства посетителей. Решение об отмене "Форуму видавців у Львові" было принято в пользу сохранения хороших отношений между всеми участниками этого масштабного ежегодного мероприятия.

"В условиях экономического кризиса и глобальной неопределенности необходимо заботиться не только о своих бизнес-интересах, но и о функционировании этой отрасли. Поэтому Форум издателей готов инициировать круглый стол и собрать украинских издателей и операторов рынка, чтобы обсудить модели взаимодействия и правила игры в период кризиса", - говорится в заявлении.

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"Форум видавців у Львові" всегда был и остается местом консолидации издательского сообщества и поиска решений, которые поддерживают отрасль.

Напомним, организаторы планировали обновить сайт Книжной ярмарки. Там должны были создать единую площадку для продажи книг. Все посетители сайта получали возможность воспользоваться промокодом на скидку - для покупки любой книги или книг украинских издательств на одном сайте - онлайн-магазине - Партнера ярмарки.

Как сообщалось ранее, в Лондоне огласили лонг-лист претендентов на Букеровскую премию 2020. Длинный список опубликован на сайте награды.

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Львов, Литература, Форум издателей во Львове.

Автор:

Телеграф
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