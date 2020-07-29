Букеровская премия – 2020: организаторы объявили лонг-лист

В Лондоне огласили лонг-лист претендентов на Букеровскую премию 2020. Длинный список опубликован на сайте награды.

В этом году лонг-лист был отобран жюри из пяти судей: Маргарет Басби (председатель), редактор, литературный критик и бывший издатель; Ли Чайлд, автор; Самир Рахим, автор и критик; Лемн Сиссей, писатель и телеведущий и Эмили Уилсон, классик и переводчик.

В него вошли произведения 13 писателей из США, Великобритании, Ирландии, Шотландии, Эфиопии и Зимбабве. Среди них такие авторы, как Хилари Мэнтел, Дайан Кук, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер и другие. Отметим, что половина авторов — дебютанты в литературе.

Полностью список номинантов выглядит следующим образом:

Дайан Кук — The New Wilderness ("Новая пустыня")

Цици Дангарембга — This Mournable Body ("Это скорбное тело")

Авни Доши — Burnt Sugar ("Обожженный сахар")

Габриэл Краузе — Who They Was ("Кем они были")

Хиллари Мэнтел — The Mirror & The Light ("Зеркало и свет")

Колум Маккэнн — Apeirogon ("Апейрогон")

Мааза Менгисте — The Shadow King ("Король теней")

Кейли Рид — Such a Fun Age ("Такой забавный возраст")

Брэндон Тейлор — Real Life ("Реальная жизнь")

Энн Тайлер — Redhead by The Side of The Road ("Рыжий на обочине дороги")

Дуглас Стюарт — Shuggie Bain ("Шугги Бэйн")

Софи Уорд — Love and Other Thought Experiments ("Любовь и другие мысленные эксперименты")

Cи Пэм Чжан — How Much of These Hills is Gold ("Сколько из этих холмов золотых").

Отмечается, что номинантов отобрали из 162 романов, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Букеровская премия за художественную литературу открыта для писателей любой национальности, пишущих на английском языке и опубликованных в Великобритании или Ирландии.

Шорт-лист из шести книг будет объявлен 15 сентября, а победителя 2020 года назовут в ноябре.

Все, кто попадет в короткий список, получат по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. А победитель Букеровской премии получит 50 тыс. фунтов стерлингов и международное признание.

"Каждая из этих книг имеет влияние, благодаря которому она заняла свое место в длинном списке и заслуживает широкого круга читателей" - сказала одна из судей, Маргарет Басби.