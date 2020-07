Букеровская премия – 2020: организаторы объявили лонг-лист

В этом году лонг-лист был отобран жюри из пяти судей: Маргарет Басби (председатель), редактор, литературный критик и бывший издатель; Ли Чайлд, автор; Самир Рахим, автор и критик; Лемн Сиссей, писатель и телеведущий и Эмили Уилсон, классик и переводчик.

В него вошли произведения 13 писателей из США, Великобритании, Ирландии, Шотландии, Эфиопии и Зимбабве. Среди них такие авторы, как Хилари Мэнтел, Дайан Кук, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер и другие. Отметим, что половина авторов — дебютанты в литературе.

Полностью список номинантов выглядит следующим образом:

Дайан Кук — The New Wilderness ("Новая пустыня")

Цици Дангарембга — This Mournable Body ("Это скорбное тело")

Авни Доши — Burnt Sugar ("Обожженный сахар")

Габриэл Краузе — Who They Was ("Кем они были")

Хиллари Мэнтел — The Mirror & The Light ("Зеркало и свет")

Колум Маккэнн — Apeirogon ("Апейрогон")

Мааза Менгисте — The Shadow King ("Король теней")

Кейли Рид — Such a Fun Age ("Такой забавный возраст")

Брэндон Тейлор — Real Life ("Реальная жизнь")

Энн Тайлер — Redhead by The Side of The Road ("Рыжий на обочине дороги")

Дуглас Стюарт — Shuggie Bain ("Шугги Бэйн")

Софи Уорд — Love and Other Thought Experiments ("Любовь и другие мысленные эксперименты")