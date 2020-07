Коллеги не оценили: британец раскупил тираж своей книги, чтобы попасть в ТОП-бестселлеров

Писатель Марк Доусон специально скупил целых 400 собственных книг The Cleaner ("Чистильщик"), чтобы оказаться в списке бестселлеров Sunday Times.

О необычном случае писательской конкуренции в Британии сообщило издание The Guardian. Британский писатель Марк Доусон выпустил свою новую книгу The Cleaner в июне этого года, а спустя полтора месяца произведение оказалось на 8 месте в рейтинге бестселлеров The Sunday Times.

Чтобы достичь такого успеха, Доусону пришлось раскупить целую партию своих книг в магазине в Солсбери. Продавцы были не против.

Как признался сам писатель в подкасте Self Publishing Formula, он спросил своих фанатов, готовы ли они купить книги с его рук, но намного дешевле. На что они согласились, и Доусон заказал партию книг за 3,6 тысяч фунтов.

Стоит подчеркнуть, что изначально книга была на 13 месте в топе, но после "маркетинговой" проделки автора, The Cleaner поднялся на 8 место.

Большинство коллег британского писателя посчитали такой поступок довольно низким и не профессиональным. Теперь составители списка заверили, что не будут учитывать эти 400 книг.

Отмечается, что Марк Доусон не нарушил каких-либо британских законов и запретов. На его произведение сейчас активно осуществляются предзаказы с Европы, США и Австралии.