"Дело Василия Стуса" раскупили: книга Вахтанга Кипиани пользуется большой популярностью

На фоне суда с главой партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, все остатки книги "Дело Василия Стуса" украинского журналиста Вахтанга Кипиани удалось раскупить всего за четыре дня.

Как сообщает директор по маркетингу и коммуникациям издательства Vivat Екатерина Аврамчук, на фоне того, что Медведчук требует запретить книгу о суде над Василием Стусом, ее остатки удалось раскупить всего за четыре дня.

"За 4 дня продались все остатки книги Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани. Найти в наличии книгу сейчас трудно. Но сегодня сдали в печать новый тираж. Для тех, кто не успел, книга доступна по предзаказу, тираж будет 27 июля в Издательстве Vivat", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме этого, Екатерина Аврамчук также вспомнила про эффект Стрейзанд, который говорит о том, что попытка ограничить доступ к какому-либо контенту приводит лишь к его активному распространению.

"Жизнь тревожна, что тут сказать", - подытожила Аврамчук.

Напомним, в сентябре 2019 издательство Vivat получило иск от Виктора Медведчука из-за публикации книги украинского журналиста Вахтанга Кипиани. Она на 90% состоит из архивных документов бывшего КГБ УССР. Тогда нынешний кум Владимира Путина и руководитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" был молодым адвокатом. Именно его советское государство выбрало, чтобы представлять интересы Стуса в суде.

В ноябре 2019 года писатели Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов презентовали книгу "Запрещенный", которая рассказывает о творчестве и о последних днях жизни украинского поэта Василия Стуса.