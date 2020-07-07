Путешествие от дружбы до жизни после Вашингтона: экс-помощница Мелании Трамп готовит мемуары о первой леди США

Бывшая помощница и советник первой леди США Мелании Трамп Стефани Уинстон Волкофф готовит к выходу мемуары, в которых расскажет о 15-летней дружбе с женой президента. Об этли передает The Guardian.

Стефани Уинстон Уолкофф была назначена неоплачиваемым советником Мелании вскоре после того, как Дональд Трамп победил на выборах 2016 года. Она сыграла важную роль в переезде Мелании в Белый дом из Нью-Йорка, одновременно консультируя ее в политических вопросах.

В феврале 2018 года Волкофф была вынуждена уйти с должности после сообщений о том, что ее фирма получила 26 млн долларов за помощь в планировании роскошной церемонии инаугурации Трампа и связанных с ней событий. Волкофф заявила, что фирма "получила в общей сложности 1,62 млн долларов", которые были распределены между сотрудниками, а также опровергала информацию о том, что ее уволили.

Книга под названием Melania and Me выйдет 1 сентября в издательстве Gallery Books.

Мемуары прольют свет на "путешествие от их дружбы, начавшейся в Нью-Йорке, роль [Волкофф] в качестве доверенного советника первой леди, ее внезапный и очень публичный отъезд и жизнь после Вашингтона".

Волкофф долгое время считалась одной из самых близких подруг Мелании. Ранее она работала в Vogue и была известна как продюсер ежегодного бала Института костюма Met Gala.

Описание будущих мемуаров в Google Книгах гласит, что это "откровенное и взрывное изображение 15-летней дружбы Стефани Уинстон Волкофф с Меланией Трамп и наблюдение за самым хаотичным Белым домом в истории".