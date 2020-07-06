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Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате
Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате

Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате

Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате
19:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook
27-й Львовский международный BookForum 2020 пройдет в онлайн-режиме. Мероприятие в подобном формате состоится впервые.

16-20 сентября Львовский международный фестиваль издателей традиционно станет глобальной площадкой для обсуждения общественно важных тем. но в 2020 году он будет не таким "как всегда". Разница с предыдущими фестивалями одна - мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы на своем сайте и странице в Фейсбук.

Тема 27-й BookForum - "Перепись населения: знать, кто мы есть". Организаторы хотят обратить внимание на изменчивость современного мира и показать место личности в этом мире.

"Перепись населения - это соединение честных вопросов и честных цифр. Это возможность вдруг сказать правду о себе, которая вдруг почему-то будет интересна кому-то другому" - говорит куратор проекта Анна Улюра.

Программу будут формировать 15 тематических кластеров и спецпроектов.

Новый формат позволит посетить фестиваль тем, кому ранее не удавалось приехать во Львов, поэтому у всех ценителей литературы будет возможность услышать любимых писателей. находясь в любом уголке мира.

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"Основным фокусом проекта будет каждый из нас", – анонсировали организаторы.

Среди участников Форума 2020 авторы не только из Украины, но и иностранные художники и писатели. в числе которых лауреаты и номинанты международных премий. А, одним из главных событий станет трансляция Ночи поэзии и музыки нон-стоп с участием украинских поэтов и музыкантов со всего мира.

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Литература, Форум издателей.

Автор:

Телеграф
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