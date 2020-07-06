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Межрегиональный литературный конкур "Кальмиюс" объявил прием произведений

Межрегиональный литературный конкур "Кальмиюс" объявил прием произведений
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В этом году планируется издание альманаха, поэтому объявляют о сборе средств на его создание, а также приглашают к сотрудничеству меценатов и информационных партнеров финала конкурса.

Начат прием произведений на IV Межрегиональный литературный конкур "Кальмиюс".

Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

"Работы принимаются в соответствии с Положением с 5 июля по 4 октября, и уже к 6 ноября 2020 года будут объявлены победители конкурса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основанный в 2016 году - ко второй годовщине освобождения Краматорска, Славянска и других громад от российского агрессора - конкурс "Кальмиюс" объединяет сотни украиноязычных литераторов из Донетчины, Луганщины, Запорожья, Харьковщины, Днепровщины и внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей в возрасте от 17 лет. 

"Традиционно часть работ поступает на конкурс с оккупированных территорий. Большое количество - с 2016 года получено более 2000 работ - не оставляет сомнения в том, что Восток Украины насыщенный талантливыми украиноязычными творческими людьми", - подчеркивают организаторы.

Цель литературного соревнования - культурная деоккупация Украины, активизация творческих усилий и диалога между проукраинскими громадами, воспитание любви к слову как одной из главных ценностей украинского народа, выявление и поддержка литературно одаренных украинцев.

Организаторы конкурса - волонтер, учительница Краматорской ООШ № 11, администратор веб-сайтов "Вся Украина читает детям" и "Аутентичная Донетчина", председатель Этнофонда "Род" Оксана Проселкова и пластун из Краматорска, председатель ОО "Культурно-образовательный фонд "Либери Либерати" Максим Потапчук. Организаторы и члены жюри работают на благотворительной основе.

В этом году в жюри конкурса в номинации "Поэзия для взрослых", подноминации "поэтический старт" - завкафедрой Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды, поэт, литературный критик Ростислав Мельникив; поэтесса, победитель "Кальмиус" в номинации "Поэзия для взрослых" Кассандра Луценко.

В номинации "Проза для взрослых" - PR-эксперты, издатели и бизнес-консультанты Ксения и Петр Мацкевич; кандидат филологических наук Донбасского государственного педагогического университета, многолетний член жюри Международного литературного конкурса "Коронация слова" Виктор Разживин.

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В номинации "Поэзия и проза для детей и подростков" - поэт, писатель, литературный критик, переводчик Иван Андрусяк; кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института биографических исследований Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, ведущий библиограф Национальной библиотеки Украины для детей Наталья Марченко; писательница, главный редактор "Детской Читальни", участница команды "БараБука" Галина Ткачук; руководитель детского литературного конкурса "ПероДактиль" Ирина Кузьменко.

В номинации "Драматургия для детей и взрослых" - заведующий литературно-драматургической частью Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра им. братьев Шерегиев Александр Гаврош; научный сотрудник Центра театрального искусства имени Леся Курбаса Надежда Мирошниченко (Неда Нежданная); руководитель литературно-драматургической части Киевского муниципального академического театра кукол Ольга Байбак.

В номинации "Публицистика" - политолог, публицист, председатель правления ОО "Украинский народный совет Донецкой и Луганской областей" Cтанислав Федорчук; лауреат конкурса "Кальмиюс" Антон Дворжак (Черновцы).

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Все по теме:

Литература, Конкурсы, Литературные конкурсы, Кальмиюс.

Автор:

Телеграф
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