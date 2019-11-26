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Презентовали книгу "Запрещенный" о последних днях Василия Стуса

Презентовали книгу "Запрещенный" о последних днях Василия Стуса
20:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Авторы рассказали, что над книгой работали около трех лет.

В Днипре состоялась презентация книги Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова "Запрещенный", которая рассказывает о жизни и творчестве украинского поэта Василия Стуса.

Об этом сообщила региональная дирекция ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" UA: ДНИПРО.

"Мы собирали материалы из всех известных источников, из книг, из свидетельств людей, которые лично знали Стуса. Это "шестидесятники". Левко Лукьяненко нам рассказал легенду, которая стала основой книги", - рассказал Дзюба. 

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Его соавтор уточнил, что легенда рассказывает о последних днях Стуса. "Никто точно не знает, как погиб Стус. Есть несколько версий. Но ни у кого нет сомнений, что он был убит. И Левко Григорьевич рассказывал, что были такие слухи между заключенными, якобы последние дни в лагерь приезжали руководство из киевского КГБ", - отметил Кирсанов.

Два года собирали информацию для написания сценария к художественному фильму и год работали собственно над книгой.

Книгу вскоре представят и в других городах Украины.

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Литература, Василий Стус.
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