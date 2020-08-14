Самая красивая книга 2020: Книжный Арсенал назвал "победителя"

Вчера, 13 августа, организаторы литературного фестиваля Книжный Арсенал объявили победителей конкурса на лучший книжный дизайн.

Победителей пятого конкурса Лучший книжный дизайн 2020 были объявлены в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и Фонда Buchkunst.

К участию в конкурсе принимались украинские книги, созданные украинскими дизайнерами и иллюстраторами, опубликованные в период с мая 2019 по июль 2020. В этом году в конкурсе соревновались 160 книг.

Победителей выбирало жюри, в которое вошли куратор проектов современного искусства в Художественном арсенале Соломия Савчук, книжный дизайнер и иллюстратор Николай Леонович, куратор и основатель арт-центра "Я Галерея" Павел Гудимов, искусствовед Оксана Баршинова, дизайнер Александр Трегуб, креативный директор арт-издательства RED ZET Илья Жекалов и соучредитель дизайн-студии 3Z Татьяна Борзунова.

В этом году гран-при конкурса получило издание "ЗНАК. Украинские товарные знаки 1960−1980" (IST Publishing, устроительницы: Ульяна Быченкова, Ника Кудинова, Алена Соломадина). Эта же книга победила в категории Визуальная книга.

Победитель в категории Книга для чтения — "Креативность и другие фундаментализмы" (IST Publishing).

Победитель в категории Эксперимент — "Blindman" (IST Publishing).

Победитель в категории Утилитарная книга — "Бремя репрезентации: эссе о множественности фотографии и Истории и Огонь желания: зарождение фотографии".

Победитель в категории Детская книга — "Реакторы не взрываются. Краткая история Чернобыльской катастрофы" (Издательский дом Портал).