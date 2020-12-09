Самые популярные книги в 2020 году: какие произведения чаще всего искали украинцы в Google

Компания Google подвела итоги уходящего 2020 года и назвала самые популярные поисковые запросы украинцев. "Телеграф" уже рассказывал, что смотрели украинцы в 2020 году, пришла очередь узнать, что же они читали.
Согласно новым данным Google украинские читатели в этом году чаще всего искали те книги, по которых были сняты фильмы и сериалы. Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.
Топ-10 самых популярных книг в Украине в 2020 году:
Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт
365 дней – Бланка Липинская
Гордость и предубеждение – Джейн Остин
Ведьмак – Анджей Сапковский
Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн
1984 – Джордж Оруэлл
Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман
Оно – Стивен Кинг
Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир
После – Анна Тодд
Ранее, «Телеграф» сообщал, какими персонами интересовались украинские пользователи в 2020 году.