Самые популярные книги в 2020 году: какие произведения чаще всего искали украинцы в Google

Компания Google подвела итоги уходящего 2020 года и назвала самые популярные поисковые запросы украинцев. "Телеграф" уже рассказывал, что смотрели украинцы в 2020 году, пришла очередь узнать, что же они читали.

Согласно новым данным Google украинские читатели в этом году чаще всего искали те книги, по которых были сняты фильмы и сериалы. Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

Топ-10 самых популярных книг в Украине в 2020 году:

Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт

365 дней – Бланка Липинская

Гордость и предубеждение – Джейн Остин

Ведьмак – Анджей Сапковский

Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн

1984 – Джордж Оруэлл

Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман

Оно – Стивен Кинг

Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир

После – Анна Тодд

Ранее, «Телеграф» сообщал, какими персонами интересовались украинские пользователи в 2020 году.