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Самые популярные книги в 2020 году: какие произведения чаще всего искали украинцы в Google

Самые популярные книги в 2020 году: какие произведения чаще всего искали украинцы в Google
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф

Компания Google подвела итоги уходящего 2020 года и назвала самые популярные поисковые запросы украинцев. "Телеграф" уже рассказывал, что смотрели украинцы в 2020 году, пришла очередь узнать, что же они читали.

Согласно новым данным Google украинские читатели в этом году чаще всего искали те книги, по которых были сняты фильмы и сериалы. Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

Топ-10 самых популярных книг в Украине в 2020 году:

  • Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт

  • 365 дней – Бланка Липинская

  • Гордость и предубеждение – Джейн Остин

  • Ведьмак – Анджей Сапковский

  • Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн

  • 1984 – Джордж Оруэлл

  • Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман

  • Оно – Стивен Кинг

  • Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир

  • После – Анна Тодд

Ранее, «Телеграф» сообщал, какими персонами интересовались украинские пользователи в 2020 году.

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Все по теме:

Google, Литература, Романы, "Маленькие женщины, 365 дней.

Автор:

Телеграф
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