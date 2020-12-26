Скачать
Воскресенье, 27.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму
Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму
После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве": что происходит в Карабахе 26 декабря
После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве": что происходит в Карабахе 26 декабря
Какой праздник 27 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 27 декабря: народные приметы и запреты
Манчестер Сити без проблем разобрался с Ньюкаслом (видео)
Манчестер Сити без проблем разобрался с Ньюкаслом (видео)

Что почитать на новогодних каникулах: топ-5 книг про Новый год и Рождество

Что почитать на новогодних каникулах: топ-5 книг про Новый год и Рождество
Обновлено 22:45 Сб, 26 Декабрь 2020 Телеграф Фото: pexels.com

Книги обладают потрясающей способностью мысленно переносить читателя туда, в те события, о которых написал автор.

Если у Вас до сих пор нет новогоднего настроения, то эти пять произведений с легкостью Вам его подарят.

«Зима в Простоквашино», Эдуард Успенский

«Зима в Простоквашино» - это полное доброты произведение, дарующее праздничное настроение! После его прочтения так и хочется отправиться к бабушке в деревню, чтобы гулять по хрустящему снегу, дышать чистым морозным воздухом, пить парное молоко и слушать веселый треск дров в печи.

«Рождественская песнь в прозе», Чарльз Диккенс.

История мистера Скруджа – человека, который никого не любил, всех ненавидел, а о его скупости и черствости по городу ходили легенды. Однако после его встречи с тремя духами, его жизнь кардинально меняется.

«Легенда о рождественской розе», Сельма Лагерлеф

Если вы верите в чудо, добро и любовь, то эта сказку вам просто необходимо прочитать. Эта книга поведает о чудесах. Происходят события в Геингенском лесу, где в святую зимнюю ночь там распустился прекрасный цветок – Рождественская роза.

«Приключения новогодних игрушек», «Страна новогодних игрушек», Елена Ракитина

Кто сказал, что в Новый год веселиться хочется только людям? Волшебная ночь она для всех! Даже для елочных игрушек.

Рождественское чудо мистера Туми, Сьюзан Войцеховски

Если вы хотите проникнуться духом Рождества, то обязательно прочтите эту книжку. Она окунет вас в магию Рождества. В центре сюжета находится человек, закрывшийся от всех людей в своем мире боли. Резчик по дереву Туми некоторое время назад потерял жену и сына. С тех пор он избегает общения и не испытывает радости в жизни. Однако Дух дивного зимнего праздника поможет справиться с проблемами и нашему главному герою.

Ранее, «Телеграф» предлагал ознакомиться с подборкой рождественских фильмов для праздничного настроения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Рождество, Новый год.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину: что известно
02 Толпой на одного: известные российские бойцы "опозорили Москву" в прямом эфире (видео)
03 СМИ: Сергея Лазарева заметили на отдыхе с "любовником" (фото)
04 Мощный взрыв в США повредил десятки зданий: кадры последствий попали на видео
05 Наталья Могилевская подтвердила слухи о романе с известным бизнесменом: пару заметили в центре Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды
Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды
На Донбассе ранен украинский военный: что известно
На Донбассе ранен украинский военный: что известно
Российские военные пальнули из пушки по &quot;Детскому миру&quot; и красиво объяснили конфуз
Российские военные пальнули из пушки по "Детскому миру" и красиво объяснили конфуз
Может привести к смерти: выяснилась опасность алкоголя для переболевших коронавирусом
Может привести к смерти: выяснилась опасность алкоголя для переболевших коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь