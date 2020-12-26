Что почитать на новогодних каникулах: топ-5 книг про Новый год и Рождество

Книги обладают потрясающей способностью мысленно переносить читателя туда, в те события, о которых написал автор.

Если у Вас до сих пор нет новогоднего настроения, то эти пять произведений с легкостью Вам его подарят.

«Зима в Простоквашино», Эдуард Успенский

«Зима в Простоквашино» - это полное доброты произведение, дарующее праздничное настроение! После его прочтения так и хочется отправиться к бабушке в деревню, чтобы гулять по хрустящему снегу, дышать чистым морозным воздухом, пить парное молоко и слушать веселый треск дров в печи.

«Рождественская песнь в прозе», Чарльз Диккенс.

История мистера Скруджа – человека, который никого не любил, всех ненавидел, а о его скупости и черствости по городу ходили легенды. Однако после его встречи с тремя духами, его жизнь кардинально меняется.

«Легенда о рождественской розе», Сельма Лагерлеф

Если вы верите в чудо, добро и любовь, то эта сказку вам просто необходимо прочитать. Эта книга поведает о чудесах. Происходят события в Геингенском лесу, где в святую зимнюю ночь там распустился прекрасный цветок – Рождественская роза.

«Приключения новогодних игрушек», «Страна новогодних игрушек», Елена Ракитина

Кто сказал, что в Новый год веселиться хочется только людям? Волшебная ночь она для всех! Даже для елочных игрушек.

Рождественское чудо мистера Туми, Сьюзан Войцеховски

Если вы хотите проникнуться духом Рождества, то обязательно прочтите эту книжку. Она окунет вас в магию Рождества. В центре сюжета находится человек, закрывшийся от всех людей в своем мире боли. Резчик по дереву Туми некоторое время назад потерял жену и сына. С тех пор он избегает общения и не испытывает радости в жизни. Однако Дух дивного зимнего праздника поможет справиться с проблемами и нашему главному герою.

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