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Настя "из Уханя" рассказала, как праздновала свадьбу с Соколюком (фото)

Настя "из Уханя" рассказала, как праздновала свадьбу с Соколюком (фото)
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Анастасия Зинченко, наиболее известна как "девушка с собачкой из Уханя", 20 февраля вышла замуж за председателя Госмиграционной службы Украины Максима Соколюка.

Девушка рассказала в сториз Инстаграма, что после росписи она с мужем "покушали бургеры", а сразу после свадебной фотоссесии отправились в тату-салон.

Максим Соколюк и Настя Зинченко

 Настя Зинченко

Настя Зинченко

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Настя Зинченко и Максим Соколюк

Перед свадьбой влюбленные побывали в Танзании. По словам Анастасии, поездка оказалась для них медовым месяцем.

Напомним, что об Анастасии стало известно в феврале 2020 года после того, как ее не пустили с собачкой Мишелем в самолет, который забирал украинцев из китайского Уханя, а уже осенью между главой миграционной службы Максимом Соколюком, который помогал девушке с перелетом, завязался роман. Соколюк развелся с супругой. Разница в возрасте у чиновника и Зиненко 20 лет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Тату, Максим Соколюк, Настя Зинченко.
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