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Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара
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Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара

Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара
19:28 Сегодня Телеграф

Конечно, любой турист с удовольствием бы задержался на райском острове, принадлежащем Танзании и омываемом со всех сторон теплым Индийским океаном, подольше, чем ему позволяет турпутевка, имеющиеся финансы и купленные билеты на самолет домой. Уж очень расслабляет отдых на бескрайних пляжах с белоснежным песком и бирюзовой водой. Но совсем не так вынуждены были продлить свой отдых украинские туристы, чей рейс с солнечного Занзибара в заснеженный Киев самолетом SkyUp Airlines PQ 6972 был намечен на субботу, 13 февраля.

Из-за технической неисправности самолета Boeing 737-800 рейс ненадолго задержали, потом еще задержали – и в результате почти две сотни пассажиров и до сих пор – до вечера понедельника, 15 февраля, находятся не "между небом и землей", а между временным приютом в отелях и неизвестностью. Представители авиакомпании два выходных дня эсэмэсками сообщали очередное запланированное время вылета, но не делали никаких официальных заявлений. И только днем 15-го, когда не-пассажиры уже измотались, потеряли терпение и начали бить во все колокола, SkyUp прокомментировала ситуацию. И снова "потерялась".

"Телеграф" связался с одной из туристок, чтобы выяснить, в каких условиях проходит затянувшееся ожидание и когда все же ожидается возвращение на родину.

"Приехали мы в аэропорт 13 числа, вылет планировался в 12:50 по местному времени или 11:50 по Киеву, - рассказывает Алена Фадеева. – Изначально была огромная очередь. Но на Занзибаре в аэропорту всегда так, он здесь небольшой. Мы простояли в зале, зарегистрировали багаж и нас уже даже повезли на автобусе к самолету, держали в самом автобусе минут 15 перед самим самолетом. Потом зашел один из членов экипажа и сказал, что по техническим причинам рейс задерживается и чтобы вы тут не ожидали, мы отправим вас назад в терминал. Это будет недолго, все делается ради вашей безопасности".

Туристы в баре

По словам Алены, люди побурчали, но безопасность в полете превыше всего, потому вернулись в терминал. "Вот только "недолго" вылилось примерно в 6-7 часов. После чего к нам вышел пилот самолета и объяснил, что сломался помповый насос, который качает топливо, и поэтому они не могут заправить самолет. И нужно еще часов 5-6, чтобы он заправился. За это время нас один раз покормили, разрешили себе выбрать что-то из еды в здешнем буфете на 10 тысяч шиллингов. 10 тысяч шиллингов – это 5 долларов. В итоге, получилось каждому взять по булочке и бутылке воды.

Позже сотрудники аэропорта, принимавшие другие рейсы, попросили украинских туристов покинуть терминал, выйти на улицу, откуда их заберут. 180 человек. В том числе и несколько детей дошкольного возраста, с чемоданами, очень долго стояли на маленькой парковке, где их никто не встретил. В конце-концов в местном хаосе автобусы отыскались. Их прислала принимающая сторона туроператоров за своими "пакетными" клиентами, но забрали и небольшое количество самостоятельных туристов.

Удобства в отельном номере в Занзибаре

Расселили часов в 10-11 вечера по разным отелям, хотя и не всех в хороших условиях. "Нам повезло, - говорит Алена, - была кровать, кондиционер, душ, а у некоторых даже бумаги в туалете не было".

Правда, толком отдохнуть людям не удалось – уже в 2 часа ночи их вновь обещали отвезти в аэропорт, вылет обещали в 04:30 часа утра. Так прошла первая ночь.

При этом каждые час-полтора авиакомпания присылала письма с переносом времени вылета: "Приносим свои извинения в связи с задержкой вылета...".

Невыспавшихся пассажиров привезли за час до рейса, люди начали проходить регистрацию, паспортный контроль, находились уже возле гейта. И тут снова рейс перенесли, на этот раз на 7 часов вечера. Три следующих часа туристы провели в аэропорту, и лишь утром их вновь начали расселять. Определили на дневное нахождение в отелях, то есть, гражданам можно было хотя бы пользоваться инфраструктурой – но, понятное дело, без душа и кроватей. Отдыхали на лежаках и могли покушать.

Отдыхают на лежаках

Рейс перенесли на 9 часов вечера, на 2 часа ночи – Алена смеется, что таких е-мейлов у нее теперь штук 30. Понятное дело, что "день влюбленных" туристы провели совсем не так, как мечтали. Из-за этого у некоторых людей возникли серьезные неприятности. Собеседница рассказывает, что одной из туристок - учительнице, якобы, из-за неявки на работу в понедельник сообщили об увольнении. Не сочли ее причины уважительными. Среди отдыхающих оказались люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – и у них закончились взятые на несколько дней лекарства.

У большинства пропали билеты на поезда из Киева в другие города Украины, а у нескольких пассажиров - в их родную Беларусь. Некоторые потеряли билеты дважды, так как, после первого переноса вылета на ночь, многие по интернету купили новые билеты.
Пожалуй, у многих пассажиров этого проблемного рейса февральский отдых на Занзибаре связан с какими-то приятными событиями в их жизни – сюда прилетают влюбленные и молодожены, а еще люди, которые отметили юбилейные даты.

Но у одной пары туристов это точно не первое приключение в жизни. Так, выяснилось, что среди 180 пассажиров находится "девушка с собачкой" – та самая Анастасия Зинченко, которая ровно год назад после начавшейся в Китае пандемии коронавируса не смогла улететь в Украину, потому что в самолет отказались взять ее собачку по кличке Мишель. Среди прочих официальных лиц, вернуться домой ей тогда помогал глава Госмиграционнной службы Максим Соколюк. В процессе длительного общения у молодых людей завязались романтические отношения. В итоге, Соколюк развелся с супругой и создал новую семью.
Но на этот раз выручать ему Настю не придется – на острове они отдыхали вместе.

Дама з собачкой из Уханя

Резонанс история получила только на 3-и сутки, когда терпение у всех уже лопнуло. И только в понедельник днем авиакомпания дала свой комментарий по задержке рейса:

"По техническим причинам рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для соблюдения правил и процедур при выполнении рейса, в том числе и соблюдения регламента по рабочему времени экипажей, для выполнения данного рейса нужно было внести изменения в маршрут и получить соответствующие необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем".

В сообщении поясняется проблема: "На протяжении 13-15 февраля представители авиакомпании ведут переговоры с авиационными органами стран для получения разрешений на пролет в их воздушном пространстве. Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения и начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ. Сейчас для ускорения решения вопроса к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины".

"Еще раз подчеркиваем, технически самолет готов совершить рейс в любую минуту, - заверяет SkyUp Airlines. - Мы искренне сожалеем, что наши пассажиры оказались в такой ситуации и испытывают неудобства. В связи с высоким сезоном на острове нам не удалось сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием - только питанием и возможностью пользоваться инфраструктурой отелей, однако сейчас все расселены в отдельных номерах до 16 февраля.

Если мы не получим разрешительных документов на сегодняшний вылет, завтра все пассажиры смогут вылететь в Киев нашим регулярным рейсом. Актуальную информацию о времени вылета пассажиры получат в смс-сообщениях.
Еще раз приносим извинения за неудобства".

Отсрочки рейса продолжаются. Очередной раз украинцы должны были вылететь с Занзибара сегодня в 20:30, но и это маловероятно. Пока что все находятся в отелях. И эти отели забронированы на ночь. Если уж не улетят, то, возможно, успеют выспаться. Из обсуждаемых слухов – 16-го то ли пришлют из Киева новую запчасть вместо технически неисправной или уставших туристов отправят домой иным рейсом.

Напомним, ранее «Телеграф» писал, где готовы отдыхать украинцы во время карантина и сколько это стоит.

Фото Алены Фадеевой

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Туристы, Самолеты, Занзибар, SkyUp.
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