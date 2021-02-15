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С острова Занзибар не могут вылететь 180 украинских туристов: названа причина

С острова Занзибар не могут вылететь 180 украинских туристов: названа причина
Обновлено 11:44 Сегодня Телеграф

Почти две сотни украинских туристов не имеют возможность вернуться из Танзании в Украину. Причина в поломке самолета.

Об этом на своей странице в twitter рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет", - сообщил чиновник.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 206

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Туристы, МИД, Самолет, Танзания.
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