С острова Занзибар не могут вылететь 180 украинских туристов: названа причина

Почти две сотни украинских туристов не имеют возможность вернуться из Танзании в Украину. Причина в поломке самолета.

Об этом на своей странице в twitter рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет", - сообщил чиновник.