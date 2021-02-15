С острова Занзибар не могут вылететь 180 украинских туристов: названа причина

Почти две сотни украинских туристов не имеют возможность вернуться из Танзании в Украину. Причина в поломке самолета.
Об этом на своей странице в twitter рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет", - сообщил чиновник.
Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення.
Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення.
Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення. pic.twitter.com/79bMbzdTzx
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 15, 2021
Сейчас министерство иностранных дел работают с туроператором, чтобы он обеспечил украинцев надлежащими условиями пребывания на время задержки, а также, как можно скорее, решил вопрос с их возвращением домой. Поскольку Посольства Украины в Танзании нет, а интересы Киева представляет посольство Украины в Кении, их также подключили к переговорному процессу.
Стоит отметить, что МИД Украины рекомендует гражданам, которые планируют свои путешествия в Танзанию или находятся на ее территории, проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.
Напомним, возможно, на африканском континенте появился новый смертельный вирус. В Танзании более 50 человек госпитализировали в больницы, а минимум 15 умерло.