Рвота кровью и летальный исход: неизвестная болезнь косит людей на популярном курорте

Возможно, на африканском континенте появился новый смертельный вирус. В Танзании более 50 человек госпитализировали в больницы, а минимум 15 умерло.

Об этом сообщили представители здравоохранения страны. Неустановленная инфекция, зафиксированная на юге Танзании, вызывает у большинства людей тошноту и кровавую рвоту. Сейчас в районе распространения инфекции работает команда медицинских экспертов, чтобы оценить состояние пациентов и выяснить причину вспышки, сообщает Anadolu.

"Эта болезнь распространена нешироко, вспышка произошла только в одном административном округе – Ифумбо, где людей рвало кровью, они умирали, если затягивали с обращением в больницу", — утверждает главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

По словам медика, большинство заразившихся были мужчины. При первичном клиническом обследовании у них были выявлены язвы желудка и заболевания печени.

В министерстве здравоохранения Танзании исключают возможность эпидемии.

Напомним, в китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.