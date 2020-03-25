Пока мир не отошел от коронавируса: в Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

Новости мира:В китайском Юньнане умер человек от нового вируса.

В китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на ThePrint.

Мужчина ехал в чартерном автобусе в соседнюю провинцию. После его внезапной смерти медики быстро установили диагноз - хантавирусный кардиопульмональный синдром.

Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус.

Остальные 32 человека из автобуса были сразу помещены в карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.

Что это:

Хантавирусный кардиопульмональный синдром представляет собой тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом.

Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.

Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний — это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота. Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.

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