Пока мир не отошел от коронавируса: в Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на ThePrint.
Мужчина ехал в чартерном автобусе в соседнюю провинцию. После его внезапной смерти медики быстро установили диагноз - хантавирусный кардиопульмональный синдром.
Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус.
Остальные 32 человека из автобуса были сразу помещены в карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.
Что это:
Хантавирусный кардиопульмональный синдром представляет собой тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом.
Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.
По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.
Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний — это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота. Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.
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