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Армия на улицах: В Молдове вводят новые ограничения из-за коронавируса

Армия на улицах: В Молдове вводят новые ограничения из-за коронавируса
14:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Молдове усили меры контроля на улицах и общественных местах.

В Молдове с 25 марта вводят новые ограничения в рамках карантина из-за коронавируса: запретят прогулки в парках и других общественных местах, а армию страны привлекут к обеспечению порядка.

Как пишет NewsMaker, об этом заявил премьер-министр Ион Кику на пресс-конференции после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Начиная с 25 марта, в городах и селах закроют доступ во все парки, площадки и другие общественные места, чтобы остановить распространения вируса. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД. На этом этапе уже необходимо в помощь полиции привлекать военнослужащих для охраны правопорядка", - сказал Кику.

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Он также рассказал, что с 1 апреля пожилым людям будут приносить пенсии и социальные пособия на дом.

"Пожилым людям запрещено находиться в общественных местах. За исключением того, если им нужно на работу, пройти срочное медицинское обследование или купить продукты. Мы предоставим им все, что нужно, только чтобы в этот период они оставались дома", - сказал премьер.

Премьер также заявил, что АЗС запрещено оказывать услуги общепита, чтобы избежать большого скопления людей.

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По данным Минздрава республики, в Молдове подтверждены 109 случаев инфицирования коронавирусом, из которых двое пациентов выздоровели и один скончался.

Напомним: 

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Молдова, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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