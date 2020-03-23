Премьер: Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события

Новости Украины:Шмыгаль говорит, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине является достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

Премьер добавил, что тех мер, которые принимаются на данный момент властью, пока достаточно.

"На этой неделе так не выглядит, что есть потребность вводить чрезвычайное положение в Украине", - добавил Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться в связи с распространением коронавируса.

Напомним: