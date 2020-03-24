Европейская эпидемия: В Испании от коронавируса умерло более полутысячи человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса, медики в Испании зафиксировали более 500 смертей от заболевания.

В Испании за последние сутки от инфицирования коронавирусом умерли более 500 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

В частности, количество инфицированных коронавирусом в Испании выросло до 39 тыс. 673 человек.

В понедельник, 23 марта, таковых насчитывалось 33 тысячи 89 человек.

В то же время количество умерших возросло до 2 тыс. 696 человек. По состоянию на вчера в стране было зафиксировано 2 тыс. 182 летальных исхода.

Напомним: