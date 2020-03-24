Коронавирусом заразился экс-президент Финляндии

Новости мира:82-летний экс-глава Финляндии Марти Ахтисаари заразился от жены Ээвы коронавирусом.

У экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари (Martti Ahtisaari) обнаружен коронавирус.

Как сообщила во вторник канцелярия президента, "Заболевание подтвердили вчера. Самочувствие Ахтисаари хорошее".

В субботу канцелярия проинформировала, что супруга экс-президента Ээва Ахтисаари (Eeva Ahtisaari) заразилась коронавирусом, и что ее состояние здоровье нормальное.

Что известно о Марти Ахтисаари? Ахтисаари родился 23 июня 1937 года. Был президентом Финляндии в 1994 – 2000 годах. Он был первым непосредственно избранным главой государства. Лауреат Нобелевской премии мира (2008 год).

Какова ситуация с коронавирусом в Финляндии

Согласно данным по состоянию на 23 марта в Финляндии было зафиксировано 686 случаев заболевания коронавирусом.

Госпитализированы 50 пациентов, из них 13 – в отделениях интенсивной терапии.

Первую смерть от коронавируса в Финляндии зафиксировали 21 марта. Это был человек очень почтенного возраста.

Сейчас в Финляндии тесты на коронавирус проходят прежде всего тяжелобольные пациенты, пациенты из групп риска, медики и работники социальной сферы.

Финляндия готовится закрыть заведения общественного питания и ограничивать движение транспорта для противодействия распространению коронавируса.

Напомним: