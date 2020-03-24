Коронавирусом заразился экс-президент Финляндии

У экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари (Martti Ahtisaari) обнаружен коронавирус.
Как сообщила во вторник канцелярия президента, "Заболевание подтвердили вчера. Самочувствие Ахтисаари хорошее".
В субботу канцелярия проинформировала, что супруга экс-президента Ээва Ахтисаари (Eeva Ahtisaari) заразилась коронавирусом, и что ее состояние здоровье нормальное.
Что известно о Марти Ахтисаари? Ахтисаари родился 23 июня 1937 года. Был президентом Финляндии в 1994 – 2000 годах. Он был первым непосредственно избранным главой государства. Лауреат Нобелевской премии мира (2008 год).
Какова ситуация с коронавирусом в Финляндии
Согласно данным по состоянию на 23 марта в Финляндии было зафиксировано 686 случаев заболевания коронавирусом.
Госпитализированы 50 пациентов, из них 13 – в отделениях интенсивной терапии.
Первую смерть от коронавируса в Финляндии зафиксировали 21 марта. Это был человек очень почтенного возраста.
Сейчас в Финляндии тесты на коронавирус проходят прежде всего тяжелобольные пациенты, пациенты из групп риска, медики и работники социальной сферы.
Финляндия готовится закрыть заведения общественного питания и ограничивать движение транспорта для противодействия распространению коронавируса.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 24 марта превысило 382 тыс., из них более 250 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
Власти Хорватии с целью борьбы с распространением коронавируса запретили гражданам передвигаться между городами без крайней необходимости.
Турция ввела ограничения на часы работы продуктовых магазинов и число покупателей в них, а также на количество пассажиров автобусов после того, как количество погибших от коронавируса в стране возросло до 37 человек.
В Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.