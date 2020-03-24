COVID-19 в Украине и мире: карта распространения коронавируса

Новости Украины:По состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировано 382 108 случаев заражения коронавирусом, 102 429 человек выздоровели и 16 558 умерли.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 24 марта превысило 382 тыс., из них более 250 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Общее число инфицированных в мире выросло более чем вдвое всего за неделю — еще вечером 16 марта на планете было выявлено 182,5 тыс. случаев болезни, а сейчас их свыше 382 тыс.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (81 093)

Италия (63 927) — 4 789 новых случаев за сутки, +601 смерть (второй день подряд в стране понемногу снижаются оба показателя)

США (41 569) — 8 023 новых случаев за сутки

Испания (33 089) — 4 321 новый случай за сутки, +435 смертей (антирекорд для страны)

Германия (29 056) — 4 183 новых случаев за сутки

Иран занимает шестое место (23 049 случаев). Далее следуют Франция (19 856) и Южная Корея (8 961). Закрывают десятку Швейцария (8 547) и Великобритания (6 650).

В США на вечер понедельника, по данным издания, зафиксировано 33,340 тысяч случаев заражения коронавирусом (скончались 397), в Бразилии - 1, 546 тыс. (45), в Канаде - 1,432 тыс. (20).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 - у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81,171 тыс. случаев заболевания.

В Южной Корее число заболевших - 9,037 тыс. при 120 случаях летального исхода.

В Иране число жертв достигло 1,812 тыс. при 23,049 тыс. заразившихся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились - 1,814 тыс. (скончались 53), в Малайзии - 1,518 тыс. (14), в Израиле - 1,238 тыс. (1). В Австралии выявлено 1,823 случая заражения при семи летальных исходах.

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро вторника, в стране зафиксировано 6,087 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 611). Всего зарегистрировано 63,927 тыс. случает инфицирования (рост за сутки на 4,789 тыс.).

В Испании зафиксировано 33,089 тыс. инфицированных, (скончались 2,182 тыс.), в Германии - 29 056 тыс. (86), во Франции - 19,856 тыс. (860), в Швейцарии - 8, 547 тыс. (66), в Великобритании - 6,650 тыс. (335), в Нидерландах - 4,749 тыс. (213), в Австрии - 3,924 тыс. (21), в Бельгии - 3,401 тыс. (75), в Норвегии - 2,371 тыс. (8), в Португалии - 2,060 тыс. (23), в Швеции - 1,934 тыс. (21), в Турции - 1,529 (37), в Дании - 1,460 тыс. (24), в Чехии - 1,236 тыс. (1), в Ирландии - 1,125 (6).

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 63 927

Испания — 33 089

Германия — 29 056

Франция — 19 856

Швейцария — 8 547

Более 102 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 16,3 тыс. Из них значительная часть приходится на Италию (6 077 смертей) и Китай (3270), который 19 марта опустился на второе место по числу жертв.

На данный момент на планете почти 255 тыс. активных случаев заболевания, из них примерно 5% - люди в тяжелом и критическом состоянии.

В Украине на сегодня выявлено 73 инфицированных коронавирусом. Заболеваемость продолжает расти каждые сутки и охватывает новые регионы страны.

В Киеве было зафиксировано 29 случаев заражения. Большинство заболевших недавно вернулись из-за границы. Так, первые случаи инфицирования киевлян были выявлены 16 марта у двух человек, посетивших европейские страны.

25 случаев инфицирования в Черновицкой области (1 - летальный, 1 выздоровел).

Среди заболевших на Буковине - трое детей возрастом от полугода до 10 лет. Они находятся на лечении в детской областной инфекционной больнице и чувствуют себя хорошо. По информации Черновицкой ОГА на 23 марта, с подтвержденным диагнозом СOVID-19 госпитализировано 15 человек, их состояние стабильное. У одного пациента температура.

Первый случай заболевания в регионе был выявлен 3 марта у мужчины, вернувшегося из путешествия по Италии. Он прошел лечение и выписался из больницы с отрицательным результатом теста на коронавирус.

17 марта в больнице умерла 33-летняя жительница Буковины, у нее был лабораторно подтвержден СOVID-19.

5 случаев в Киевской области. Все граждане с положительными результатами тестов на коронавирус проживают в Обуховском районе Киевской области. В Киевской ОГА сообщили, что заболевшим от 37 до 57 лет.

Первым заболевшим в Киевской области стал народный депутат Сергей Шахов. Он находился на домашней изоляции, но 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с пневмонией. Также диагноз подтвердился у супруги нардепа.

5 заболевших в Ивано-Франковской области (1 летальный).

Первый случай инфицирования в регионе оказался летальным - 19 марта умерла 56-летняя женщина. Ее госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Позднее заболевание выявили еще у трех человек, которые контактировали с умершей (муж и две медсестры).

20 марта результат анализа на коронавирус оказался положительным у девушки из Ивано-Франковска, недавно посетившей Францию.

23 марта стало известно о смерти 65-летней женщины с подозрением на СOVID-19. Жительницу села Чукаловка доставили в областную больницу Ивано-Франковска с симптомами коронавируса. Ожидается лабораторное подтверждение анализов умершей.

2 случая в Житомирской области (1 летальный). Коронавирус был выявлен 19 марта у мужчины, в недавнее время посещавшего Австрию. Он находится на лечении в инфекционной больнице №1 города Житомир.

Первая жертва СOVID-19 в Украине - 71-летняя жительница Радомышля на Житомирщине. Женщина умерла 13 марта в больнице на следующие сутки после госпитализации.

2 заболевших в Днепропетровской области. Тест на коронавирус подтвердился 19 марта у супружеской пары, которые вернулись из Франции. Мужчина и женщина находятся под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии.

2 случая во Львовской области. 20 марта подтвердился анализ на коронавирус у мужчины 59-ти лет. Неделей ранее он вернулся из Германии и все это время находился на самоизоляции. Второй случай был выявлен 22 марта у женщины 1969 года рождения.

2 инфицированных в Тернопольской области. 23 марта подтвердился второй случай инфицирования в регионе. Женщина из Монастырского района была госпитализирована в тернопольскую больницу.

20 марта стало известно, что коронавирусом заразился священник из села Залещики. Мужчина не выезжал за пределы Украины.

1 случай в Закарпатской области. В Мукачево 23 марта был обнаружен коронавирус у 68-летней женщины. Ее муж недавно вернулся из Италии и находился в самоизоляции. Сама же женщина посещала церковь в выходные.

1 случай в Черкасской области. 39-летний житель Умани 16 марта вернулся в Украину из-за границы. Через два дня мужчина обратился в больницу с симптомами коронавируса и был госпитализирован. 22 марта его анализ на СOVID-19 подтвердился.

1 случай в Донецкой области. 52-летний житель Мариуполя заболел коронавирусом по возвращении с египетского курорта. Мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы. К врачам обратился самостоятельно после проявления симптомов. До этого находился на домашнем карантине.

Напомним: