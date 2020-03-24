Мировая пандемия: власти Хорватии вводят новые ограничения

Власти Хорватии с целью борьбы с распространением коронавируса запретили гражданам передвигаться между городами без крайней необходимости.
Об этом сообщает CroatiaWeek.
"Хорватская группа по управлению кризисом Covid-19 заявила в понедельник, что запрет на поездки между городами стал новой ограничительной мерой, направленной на сдерживание распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, который возглавляет группу по антикризисному управлению, предупредил, что в случае нарушения ограничительных норм власти будут вынуждены применять более жесткие меры.
Чиновник сказал, что это решение - реакция на действия части жителей Загреба, которые сбежали из города в воскресенье после мощного землетрясения.
В понедельник утром власти Хорватии заявили, что в стране зафиксировано 52 новых случая коронавируса, а их общее количество теперь составляет 306.
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