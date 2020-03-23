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Президент Болгарии наложил вето на закон о чрезвычайном положении

Президент Болгарии наложил вето на закон о чрезвычайном положении
05:47 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира:Президент Болгарии наложил вето на закон о чрезвычайном положении в стране.

Президент Болгарии Румен Радев частично наложил вето на закон о чрезвычайном положении, ведение которого было предложено для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

Президент подверг критике меры, предусмотренные в законе, которые ограничивают право на свободу слова и отсутствие адекватных мер для поддержки населения от бедности. Радев предупредил, "что голод победит страх".

По его словам, закон перерос в предложения, которые не имеют ничего общего с коронавирусом.

"Давайте не будем забывать, что у нас есть будущее после чрезвычайного положения. Нехватку персонала и недостатки в системе здравоохранения пытались компенсировать это ограничениями", - сказал Радев.

Он заявил, что видит опасность наказания любого свободомыслия и инакомыслия, так как меры в законе о чрезвычайном положении остаются в силе даже после его завершения.

Радев раскритиковал ряд экономических норм закона и другие положения документа, в частности, выступив против полной блокады движения и выразив недовольство ростом полномочий военных.

Глава государства выразил надежду, что депутаты учтут его рекомендации и добавят дополнительные меры.

Напомним:

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Болгария, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Румен Радев.
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