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Не смогли вовремя уехать: Что ждет украинцев, оставшихся в Турции

Не смогли вовремя уехать: Что ждет украинцев, оставшихся в Турции
12:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости мира:В Турции власти заявили, что не будут применять санкций к украинцам, которые не успели покинуть их страну вовремя.

Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции 

"От министерства иностранных дел Турции получена нота о неприменении штрафов за нарушение сроков пребывания в стране для украинских граждан", - отметил дипломат.

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Эта нота также касается граждан других стран, находящихся на территории Турции.

Тем временем посольство передало в МИД Турции информацию о пребывании сверх сроков четырех граждан Украины.

"Мы уже отправили перечень лиц, у нас есть четыре кейса граждан Украины, относительно которых мы подтверждаем, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами они не смогли вовремя покинуть территорию Турции. И в контексте этой ноты надеемся, что вопрос будет решен положительно, мы в этом абсолютно убеждены. Турецкое государство относится с пониманием и идет навстречу", - подчеркнул Сибига.

Напомним:

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Турция, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Крантин.
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