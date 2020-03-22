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Северная Корея запустила две баллистические ракеты

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Северная Корея запустила две баллистические ракеты
08:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за пусками ракет нового типа.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при пусках ракет, которые Северная Корея осуществила накануне, сообщили северокорейские СМИ.

"Пуски были проведены для того, чтобы подтвердить и продемонстрировать командованию Корейской народной армии (КНА) тактические характеристики и мощь новой системы вооружения, которая будет поставляться в подразделения КНА", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) в воскресенье.

Агентство отметило, что Ким Чен Ын, который лично присутствовал на испытаниях, заявил, что "последовательное рождение наших собственных новых систем оружия становится большим событием в развитии и изменении вооруженных сил нашего государства."

"Системы вооружения нового типа, которые мы недавно разработали, а также тактические и стратегические системы вооружения, находящиеся на стадии разработки, внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению стратегии национальной обороны", - цитирует ЦТАК заявление лидера.

Как сообщил накануне Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, ракеты преодолели расстояние 410 км на максимальной высоте 50 км.

Это третий случай ракетного пуска КНДР в текущем году. Предыдущий она осуществила 9 марта, он был назван затем Пхеньяном испытанием "сверхкрупной установки залпового огня".

Позднее КНДР сообщила, что пуски были проведены в рамках артиллерийских учений, на которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Впервые в этом году Ким Чен Ын провел военные учения

В то же время, как сообщают японские СМИ, Япония в субботу заявила КНДР протест в связи с ракетными пусками, которые являются нарушением соответствующих резолюция СБ ООН.

Как и в предыдущих случаях, власти в Токио признали, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии.

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Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Испытания ракет.
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