Впервые в этом году Ким Чен Ын провел военные учения

Новости мира:Впервые в 2020 году в КНДР прошли учения с участием Корейской народной армии, руководил ими лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии с участием различных родов войск. Об этом сообщает KCNA.

Учения прошли 28 февраля на востоке недалеко от морского побережья. В качестве мишени для нанесения удара был выбран небольшой остров, который в результате стрельб "с оглушительным громом превратился в море огня".

Ким Чен Ын остался доволен боеспособностью подразделений и заявил, что маневры доставили ему "большое удовольствие".

По информации KCNA, в ходе учений отрабатывалась "способность маневрирования и нанесения огневого удара оборонительных частей фронта", а также умение командования координировать совместные действия различных родов войск.

В последний раз военные маневры армии КНДР состоялись в ноябре 2019 года. Тогда Ким Чен Ын руководил учениями по высадке воздушного десанта.