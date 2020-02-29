Скачать
Суббота, 29.02.2020
В Европе начались самые крупные за 25 лет военные учения
В Европе начались самые крупные за 25 лет военные учения
Ситуация на Донбассе: Оккупанты прицельно бьют из запрещенных минометов
Ситуация на Донбассе: Оккупанты прицельно бьют из запрещенных минометов
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта

В Европе начались самые крупные за 25 лет военные учения

В Европе начались самые крупные за 25 лет военные учения
13:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Соединенные штаты проводят в Европе самые масштабные военные учения со времен окончания "холодной войны".

В Польше и странах Балтии начались одни из крупнейших военных учений в этом году в Европе и самые большие за последние более 25 лет по масштабам переброски американских войск в Европу маневры под названием Defender Europe-2020, которые проходят под эгидой США.

По этому поводу президент Польши Дуда провел в Варшаве совещание с руководством министерств национальной обороны и внутренних дел.

"Это будут очень продолжительные учения, которые будут проходить у нас несколько месяцев (до июня - ред.)", - отметил Дуда.

Он добавил, что проведение этих учений является результатом его договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Дуда напомнил, что в этих учениях примут участие и польские военные логистические службы, а во время Defender Europe 2020 состоятся также польские военные учения в этом году Anakonda-20 с участием 10 тысяч польских военнослужащих.

Он отметил, что, учитывая масштабы маневров американских военнослужащих в Польше будет много, особенно на севере и западе страны, безусловно, заметят местные жители. Он попросил поляков быть приветливыми к американским гостям и с пониманием отнестись к проблемам, которые могут возникнуть на дорогах, в частности во время движения военных колонн.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что эти учения чрезвычайно важны для безопасности страны, обратив внимание на их оборонительный характер.

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

"Такого рода обучение показывают способность к действиям союзнических войск. Возможный агрессор должен принимать во внимание, что в случае агрессии он столкнется с решительным ответом Польши и НАТО", - заявил Блащак.

Как сообщалось, в Defender Europe-20 в целом примут участие около 37 тыс. солдат из 18-ти стран. В течение ближайших недель в Польшу и другие страны прибудет до 20-ти тыс. американских военных из США, к которым присоединятся 9 тыс. американцев, которые дислоцируются в Европе. Кроме того, в них примут участие 8 тыс. военнослужащих из других стран НАТО, в основном из Великобритании и Германии. Польшу на учениях будут представлять 2 тыс. солдат, тяжелая техника, авиация, а также полиция, пограничники и пожарные. Большинство американской тяжелой техники прибудет по железной дороге.

Во время пребывания на европейском континенте американские войска примут участие в нескольких меньших учениях на территории Европы. В частности, речь идет о многонациональные учения Swift Response-20 Saber Strike-20, Allied Spirit-20 и Dynamic Front-20.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Военные учения, Холодная война, Мариуш Блащак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
04 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
05 Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем
Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт
Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
Народные приметы марта на каждый день
Народные приметы марта на каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь