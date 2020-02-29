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Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
10:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Минобороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран - партнеров.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины. Об этом говорится на сайте Пентагона.

"Компания Raytheon / Lockheed Martin Javelin, город Тусон, Аризона получила 18431 215 долларов согласно контракту W31P4Q-19-C-0059", - говорится в сообщении.

Компания Raytheon - Lockheed Martin займется производством ракетных комплексов Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут производить в городе Тусон (штат Аризона). С этой целью из американского бюджета выделено $18,4 млн.

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Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.

Как сообщалось, американская сторона начнет финансирование утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине уже в феврале, причем основной акцент будет сделан на усилении Военно-Морских Сил Украины.

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США, Пентагон, Министерство обороны США, Javelin, Javelin для Украины.
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