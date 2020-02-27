Помпео: США никогда не признают Крым российским

Новости Украины:Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом Крым.

В шестую годовщину оккупации Крыма Россией государственный секретарь США Майкл Помпео выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил четкую позицию своего государства: полуостров принадлежит Украине.

Соответствующее заявление обнародовал Государственный департамент США.

"Соединенные Штаты подтверждают: Крым – это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензий РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - отметил Помпео.

Он подчеркнул, что оккупация Крыма и усиление милитаризации полуострова "являются угрозой для общей безопасности", а притеснения оккупационными властями прав и свобод жителей Крыма недопустимы.

"Россия бросила в заключение более 80 человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины. Некоторые из них подверглись пыткам за мирное противостояние оккупации", - констатировал госсекретарь.

Помпео напомнил о том, что крымские татары продолжают подвергаться преследованиям и неоправданным набегов на свои дома и мечети. Оккупационная власть запугивает их, ограничивает проведение культурных мероприятий и криминализирует Меджлис. Кроме того, Россия принудительно мобилизовала почти 20 тыс. крымчан, нарушая международное право.

"США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она неправомерно заключила за мирное инакомыслие, а также прекратить нарушения фундаментальных свобод в Крыму", - подчеркнул глава Госдепа.

Он добавил, что в течение шести лет Россия пытается ложью и дезинформацией легитимизировать аннексию - однако эти усилия обречены на провал.

"Мир никогда не забудет российского вторжения в Украину, которое продолжается. США осуждают незаконные действия России в Крыму, ее агрессию против Украины на Донбассе, и будут сохранять в силе санкции против РФ, пока она не вернет Крым под контроль Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений", - подчеркнул государственный секретарь США.