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"Нарушения прав человека": США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма

"Нарушения прав человека": США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма
18:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:США призвали Россию остановить оккупацию Крыма и прекратить нарушения прав человека на полуострове.

Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и нарушения прав человека на полуострове.

Как сообщалось ранее, об этом заявил и.о. заместителя главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон во время выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea" ("Время Крыма"), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

"Мы остаемся вместе с Украиной против российской агрессии на Донбассе и нелегальной оккупации Крыма. Вместе мы можем подтвердить сегодня, что Крым - это Украина", - подчеркнул он.

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Пеннингтон отметил, что позиция США относительно непризнания оккупации Крыма остается неизменной, и призвал Россию завершили оккупацию полуострова и полностью восстановить территориальную целостность Украине, а также прекратить кампанию по запугиванию крымских татар на полуострове и нарушения прав человека в Крыму.

"США будут поддерживать санкции против РФ, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине", - подчеркнул дипломат, напомнив, что накануне США продлили санкции против России из-за оккупации Крыма.

Он подчеркнул, что США остаются четко преданными этой позиции и будут поддерживать Украину на международном уровне.

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"США никогда не признают попытку России аннексировать Крым ... США будут продолжать обеспечивать поддержку Украины ..., чтобы обеспечить демократию, процветание экономики и поддержать способности Украины в сфере обороны", - подчеркнул Пеннингтон.

Дипломат считает, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Россию.

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Украина, США, Крым, РФ, Оккупация.
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