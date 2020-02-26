В Украине спад промышленного производства за январь достиг более 5%

Новости Бизнеса:По данным Госстатистики в Украине за прошедший месяц сильно снизился показатель промышленного производства.

Спад промышленного производства в январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, составил 5,1%.

Об этом сообщают данные Госстатистики.

Так, в январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, спад промышленной продукции, нескорректированный на эффект календарных дней, достиг 5,1%.

По данным Госстатистики, в добывающей промышленности падение составило 4,5%, в перерабатывающей промышленности падение производства составило 3,2%, а поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха спало на 11,8%.