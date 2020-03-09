Появились подробности ракетного запуска КНДР

Новости мира:КНДР провела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря.

Ракеты, запущенные сегодня утром Северной Кореей в сторону моря, упали за переделами исключительной экономической зоны Японии. Об этом информирует NHK.

"Согласно сообщению японского правительства, утром в понедельник Северная Корея запустила объекты, которые, по всей вероятности, являются баллистическими ракетами, в направлении Японского моря. По данным правительства, они упали за пределами японской исключительной экономической зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты пролетели в северо-восточном направлении от 100 до 200 километров и упали в воды Японского моря через несколько минут после запуска.

Сообщений об ущербе морским или воздушным судам не поступало.

Правительство намеревается провести заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ответные действия, добавляет NHK.

Как сообщалось, утром в понедельник армия Северной Кореи осуществила запуск трех ракет неустановленного типа в сторону Японского моря.