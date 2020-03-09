Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря

Новости мира:КНДР выпустила три снаряда в сторону Японии.

Армия Северной Кореи осуществила запуск трех ракет неустановленного типа в сторону Японского моря.

Об этом информирует южнокорейское агентство Yonhap.

«Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) заявил, что Северная Корея выпустила три неустановленных снаряда в Восточное (Японское — ред.) море в понедельник, спустя неделю после того, как коммунистический режим выпустил два снаряда ближнего радиуса действия», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ракеты были выпущены в северо-восточном направлении из районов, прилегающих к городу Сондок в восточной провинции Хамхын.

О типе ракет, дальности и высоте полета пока не сообщается.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных запусков", - подчеркнули в ОКНШ.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын провел 28 февраля первые с начала 2020 года военные учения с участием различных родов войск. Они прошли на востоке страны недалеко от морского побережья.