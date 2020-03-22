Италия прекращает почти все производство из-за коронавируса

Новости мира:Италия принимает критические меры из-за коронавируса.

Италия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостановит всю производственную деятельность, кроме самой необходимой.

Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

Новые меры вступят в силу с понедельника, 23 марта, и будут действовать как минимум до 3 апреля.

"Это жесткие меры, но у нас нет альтернативы. В настоящий момент мы должны сопротивляться, потому что только так мы можем защитить себя", - приводит его слова Ansa.

Конте подчеркнул, что Италия не останавливает, а на время замедляет производственную деятельность.

"Это непростое решение, но сегодня необходимо делать все, чтобы сдержать распространение эпидемии", - указал он.

Премьер не уточнил, какие именно предприятия будут закрыты, но заверил, что ограничения не коснутся супермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, а также банковских и почтовых отделений и страховых компаний. Также продолжится торговля товарами первой необходимости и работа общественного транспорта.

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