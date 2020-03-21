Выборы на фоне пандемии: большинство поляков выступили за перенос даты

Хотя правящая партия Польши и президентский дворец хотят, чтобы выборы состоялись в установленный срок 10 мая, поляки придерживаются другого мнения.
Таковы данные опроса исследовательского института Pollster для Super Express, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Так, 70 процентов опрошенных считают, что из-за эпидемии коронавируса майские президентские выборы должны быть отложены.
Лишь 12% поляков считают, что не нужно переносить сроки выборов, 18% - не имеет определенного мнения по этому вопросу.
Как напоминает издание, оппозиция критикует власть за то, что та не хочет переносить выборы на осень.
Исследование было проведено исследовательским институтом Pollster с 17 по 18 марта 2020 года на выборке из 1077 взрослых поляков.
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